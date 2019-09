Jaar cel gevorderd voor trucker die dodelijk ongeval veroorzaakte in siliconenfile Kristof Pieters

09 september 2019

16u55 6 Sint-Niklaas/Melsele Het Openbaar Ministerie vordert een jaar cel voor de trucker die in november 2017 een dodelijk ongeval veroorzaakte in de zogenaamde ‘siliconenfile’. De vrachtwagen reed in op de wagen van leerling-chauffeur Kelly Dufoort (18) uit Sint-Niklaas en haar rijbegeleider Danny Schuttyzer (51). Beiden kwamen hierbij om het leven. De Nederlandse vrachtwagenchauffeur stuurde maandag zijn kat naar de zitting.

Op de fatale 22 november 2017 zorgde een ongeval op de Antwerpse ring voor zware verkeerschaos in de regio. 2.000 liter vloeibare siliconen kwamen op het wegdek terecht op de Antwerpse Ring. De opkuis nam maar liefst 36 uur in beslag. Dit zorgde ook voor een lange file op de E34 en het was net daar dat Kelly Dufoort en haar rijbegeleider Danny Schuttyzer ’s avonds in terechtkwamen. De 18-jarige studente had haar voorlopig rijbewijs op zak. Omdat haar moeder schrik had om met haar de snelweg op te gaan, bood haar collega Danny aan om te helpen met de rijlessen. Als instructeur zwaar vervoer bij VDAB had hij heel wat ervaring op de weg. Kelly schoof op zijn aanwijzingen voorbeeldig aan in de staart van de file ter hoogte van Melsele. De Nederlandse vrachtwagenchauffeur Cornelis V.C. merkte de stilstaande rij wagens echter te laat op en reed aan hoge snelheid met een enorme klap in op de wagen van de studente. Voor beide inzittenden kwam alle hulp te laat. Ze overleden ter plaatse.

Openbaar aanklager Karen Clippeleyr kan dit maar moeilijk begrijpen. “De file stond er ten gevolge van een vrachtwagen die een lading siliconen had verloren, en dat was al heel de dag in het nieuws.” Cornelis V.C. probeerde nog zijn eigen aandeel nog te minimaliseren. In zijn eerste verklaring zei de trucker dat de aanrijding het gevolg was van een manoeuvre van een andere auto. Dat werd echter door de verkeersdeskundige formeel tegengesproken. Alle wagens in de file stonden namelijk op één lijn.

Moreel verwerpelijk

Het Openbaar Ministerie vordert een jaar cel, twee jaar rijverbod en een boete van 4000 euro wegens onopzettelijke doding. Zelf blonk Cornelis V.C. uit in zijn afwezigheid. Hij stuurde maandag namelijk zijn kat naar de zitting. Iets wat bij de nabestaanden van de slachtoffers moeilijk te verteren is. “Zo’n gedrag is onbegrijpelijk”, reageert Karine Van Meirvenne, advocate van de moeder van Kelly Dufoort. “Het is moreel verwerpelijk dat hij zijn verantwoordelijkheid niet wil opnemen voor de dood van twee mensen.” Dezelfde reacties vielen er te rapen bij de nabestaanden van Danny Schuttyzer die allemaal aanwezig waren op de zitting. “Hij heeft nooit enige contact gezocht om zijn medeleven of excuses aan te bieden. Zelf denken we nog elke dag aan het ongeval. Zelfs ’s nachts laat het ons niet los. Dat hij zelfs op de rechtbank niet aanwezig is, getuigt van een grote minachting.”

De politierechtbank zal een vonnis vellen op 23 september.