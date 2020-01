Italiaans restaurant ‘La vita è bella’ neemt intrek in historisch Huis Van den Berghe op Grote Markt Joris Vergauwen

30 januari 2020

16u18 0 Sint-Niklaas In het historische Huis Van den Berghe op de Grote Markt van Sint-Niklaas is donderdag het Italiaanse restaurant ‘La vita è bella’ geopend. De zaak is in handen van de familie Syla, in de keuken hebben chef Maurizio uit Napels en zaalverantwoordelijke Guiseppe uit Sicilië het voor het zeggen.

Een klein jaar geleden sloot restaurant en brasserie De Gouden Arend de deuren in het horecapand op de Grote Markt. Nu begint er een nieuw hoofdstuk, met het Italiaans restaurant ‘La vita è bella’. Zaakvoerder is Fisnik Syla, die ook brasserie ’t Goe Gevoel en café Hôtel De Ville op de Grote Markt en snackbar Pic Nic in de Nieuwstraat uitbaat, en tevens voorzitter is van voetbalclub FC Gerda.

Oudste horecapand van de stad

In het nieuwe restaurant krijgen twee Italianen de leiding: Maurizio uit Napels in de keuken en Guiseppe uit Sicilië in de zaal. In ‘La vita é bella’ staan pizza’s en pasta’s op de kaart, net als vlees- en visgerechten. Pizza’s kunnen er ook worden afgehaald.

Het Huis Van den Berghe, dat beschermd is als monument, is één van de belangrijkste historische gebouwen rond het grootste marktplein van ons land. Het is sowieso één van de oudste, zoniet hét oudste, horecapand van Sint-Niklaas. Al in 1587 was er een herberg gevestigd, ‘De Arend’. Zijn huidige vorm kreeg het pand in 1852, toen de hele voorgevel werd verbouwd. In 1941 werd het pand gekocht door de familie Van den Berghe, die nog steeds de bekende Oxford-fietsen maakt. Dat gebeurt nu in het Industriepark-Noord, maar daarvoor stond de fietsenfabriek achter de horecazaak op de Grote Markt. Die loods is er overigens nog steeds. In een recenter verleden waren er onder meer horecazaken Russello’s, Memento, Manoir en De Gouden Arend gevestigd. En sinds donderdag is het aan ‘La vita è bella’ om er een nieuw verhaal te schrijven, dit keer Italiaans getint.