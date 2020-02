Inwoners zamelen gemiddeld 5 kg meer pmd-afval in Kristof Pieters

24 februari 2020

14u04 5 Waasland Dankzij de uitbreiding van de blauwe zak wordt er per inwoner per jaar gemiddeld bijna 5 kg pmd méér ingezameld. Dat concluderen zes van de acht Oost-Vlaamse afvalintercommunales na een half jaar ophalen van de ‘nieuwe’ pmd-zakken.

Afvalintercommunales IDM schakelde in april 2019 over op de nieuwe blauwe zak. MIWA en Ibogem gingen in juni 2019 van start. Enkel de regels over wat er in de blauwe zak mag, zijn veranderd. Van yoghurtpotje tot plastic slazakje, al hun huishoudelijke plastic verpakkingen kan men nu kwijt in de blauwe zak.

De afvalintercommunales vergeleken de hoeveelheid ingezameld pmd en restafval sinds de invoering van de nieuwe regels. Dat leidt tot een pak meer pmd: 4,70 kg per inwoner per jaar, berekend op basis van de ingezamelde gewichten van de afgelopen maanden.

Sorteerboodschap

Aan de andere kant wordt er minder restafval ingezameld: gemiddeld 4,67 kg per inwoner minder per jaar. Voor alle Oost-Vlamingen samen is dat maar liefst 7 miljoen kilogram restafval dat uit de verbrandingsoven wordt geweerd. Dat is vooral te danken aan de uitgebreide sorteerboodschap voor de pmd-zak. Maar dat er in enkele maanden tijd al een dergelijke daling wordt vastgesteld, is eerder verrassend. De beoogde 8 kg daling werd pas verwacht tijdens het tweede jaar.

De afvalintercommunales zijn tevreden over deze voorlopige cijfers. De verschuiving van bijna 5 kg afval uit het restafval is immers een goede zaak voor het milieu. De materialen worden gerecycleerd en niet langer verbrand.

Meer over Ibogem

MIWA

IDM

milieu

milieuvervuiling

afval