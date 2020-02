Inwoner dient klacht in tegen MIWA: “Systematisch te veel gewicht aangerekend” Joris Vergauwen

27 februari 2020

17u51 0 Sint-Niklaas Sint-Niklazenaar Marc Spandel dient een klacht in tegen afvalintercommunale MIWA. Sint-Niklazenaar Marc Spandel dient een klacht in tegen afvalintercommunale MIWA. Volgens hem wordt er bij de ophaling van de grijze afvalcontainers systematisch te veel gewicht aangerekend , in zijn geval 5,05 kilogram gedurende de eerste zes maanden van de diftar-ophaling.

Met een bagageweegschaal en een ijkgewicht heeft Marc Spandel het voorbije half jaar nauwgezet bijgehouden hoeveel restafval hij via de grijze container heeft aangeboden. Deze week is de factuur van MIWA in de bus gevallen. Volgens hem heeft MIWA in totaal 5,05 kg méér aangerekend dan het werkelijke gewicht, bij de tien keer dat hij de afvalcontainer op het voetpad zette. “Elke keer dat ik de container heb buitengezet, heb ik zelf nauwkeurig het gewicht gemeten. Ik heb vastgesteld dat er telkens méér gewicht wordt aangerekend én dat er steeds naar boven wordt afgerond op een halve kilogram. Dat is oplichterij. Het zorgt er voor dat de factuur van klanten duurder is dan wettelijk zou mogen. Klanten moeten toch niet betalen voor niet-bestaand restafval?”, stelt Marc Spandel.

“Groot bedrag”

In zijn geval is de factuur niet fors duurder. Hij moet 17,85 euro betalen, terwijl dat volgens zijn berekeningen 16,94 euro had moeten zijn. Een verschil van 0,91 euro. “Voor mij persoonlijk is dat inderdaad geen grote meerkost, maar daar gaat het niet om. In Sint-Niklaas, Sint-Gillis-Waas, Stekene, Waasmunster en Temse zijn er in totaal meer dan 60.000 afvalcontainers. Als er bij iedereen niet-bestaand restafval wordt aangerekend, wordt dat een heel groot bedrag.”

Marc Spandel heeft daarom donderdag klacht ingediend tegen MIWA wegens oplichting. “Het is aan MIWA om te bewijzen dat de weging, de ijking en de facturering correct verlopen. De ijkingsbewijzen moeten bekend gemaakt worden en er moeten controles gebeuren. Het te veel gefactureerde bedrag zou moeten worden geschonken aan rusthuizen en ziekenhuizen in het Waasland. Ik schat dat het om 100.000 euro gaat.”

Afvalintercommunale MIWA gaf eerder al aan dat het weegsysteem wel in orde is. “Onze ophaalwagens en de weegsystemen worden regelmatig gecontroleerd. We kunnen ook ijkingsverslagen voorleggen. De wagens worden volgens de officiële normen maandelijks geijkt. Wij weten met 100 procent zekerheid dat het correct en volgens de juiste Europese normen werkt.”

“Containers zijn besmettingshaard”

De inwoner neemt het ook niet dat MIWA niks doet om het verspreiden van ziekteverwekkers tegen te gaan. “Stel dat in een gezin een besmettelijk virus of bacterie huist dat via het afval in de container belandt, dan komt dat ook in de vuilkar terecht. Als daarna de containers van gezonde gezinnen worden geleegd, dan plakt er steeds een beetje vuil van voorgaande containers aan de randen. Mensen die een voortuintje hebben, kunnen deze besmettingshaard gewoon buiten laten staan, maar mensen die in appartementen wonen of in rijhuisjes worden verplicht om deze besmettingshaard in huis te nemen. Daarom eis ik ook het recht op om de container om hygiënische redenen buiten op het voetpad te laten staan.”