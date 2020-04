Invoering nieuwe verkeerscirculatie Stationsplein uitgesteld tot juli: “Te veel onzekerheid door crisis” Joris Vergauwen

15 april 2020

11u25 0 Sint-Niklaas De De geplande invoering van de nieuwe verkeerscirculatie op het Stationsplein in Sint-Niklaas wordt uitgesteld tot juli. De nodige leveringen en werken lopen vertraging op door de huidige crisis.

Het was de bedoeling om in deze paasvakantie de nieuwe verkeerscirculatie op het Stationsplein in te voeren. Door de huidige coronacrisis is dat niet meer mogelijk. “We mikken nu op begin juli”, zegt schepen voor Mobiliteit Carl Hanssens (N-VA).

Op het Stationsplein zijn intussen wel enkele kleinere werken uitgevoerd, aan de kant van de winkel JBC. Daar zal het verkeer uit de Kleine Laan immers rechtdoor rijden, in de nieuwe verkeerssituatie. De rijrichting aan de kant van die winkels wordt omgedraaid. Het autoverkeer dat het Stationsplein opdraait vanuit de Kleine Laan zal niet meer de bocht kunnen nemen naar rechts, maar dus rechtdoor moeten. De stad wil daarmee de conflicten tussen auto’s, fietsers en voetgangers aanpakken én tegelijkertijd voor meer beleving zorgen in die hoek van het Stationsplein.

Bedoeling was om in april te starten met een proefperiode van drie maanden. Die proefperiode is dus uitgesteld tot de zomervakantie. “De invoering van de nieuwe verkeerssituatie is door de onzekerheid van de huidige crisis niet mogelijk. Onder meer de levering van de boombakken en de uitvoering van de belijning lopen vertraging op. Er komt dus een uitstel tot begin juli”, aldus schepen Hanssens.