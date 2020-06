Investeren in coronatijden: Herwig Sport verdubbelt in oppervlakte in Reinaert Galerij Joris Vergauwen

09u31 0 Sint-Niklaas Herwig Sport in de Reinaert Galerij is uitgebreid met een tweede winkelpand. Voor zaakvoerder Herwig Hanssen kwam de coronaperiode net als het ideale moment.

Al twintig jaar bestaat Herwig Sport. Sinds vijf jaar is de sportwinkel in de Reinaert Galerij gevestigd. En daar neemt de winkel voortaan dubbel zoveel oppervlakte in. Zaakvoerder Herwig Hanssen, ook voorzitter van FC Sint-Niklaas, kocht het pand naast zijn winkel om uit te breiden. “Tijdens de lockdown hebben we verbouwd. In zekere zin kwam dit voor ons op het ideale moment. We hebben alle tijd gehad om de twee winkelpanden samen te voegen en de zaak hier in te richten voor de toekomst.”

Herwig Sport houdt zich niet alleen bezig met sportkledij, maar ook met werkkledij en promotiekledij. Alle bedrukkingen gebeuren op de eerste verdieping van de winkelpanden in de Reinaert Galerij. “We werken samen met een achttal voetbalploegen, maar ook met heel wat scholen en bedrijven. We hebben veel vaste, trouwe klanten, waardoor we het minder van passanten moeten hebben. De Reinaert Galerij is voor ons de ideale uitvalsbasis.”