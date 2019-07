Interwaas sluit jubileumjaar af met 50 getuigenissen Kristof Pieters

10 juli 2019

12u39 3 Waasland Interwaas, het samenwerkingsverband van de Wase gemeenten en steden, heeft de viering van haar vijftigste verjaardag afgesloten met de voorstelling van een jubileumboek. Het werd geen oubollig overzicht over de ontstaansgeschiedenis maar wel een bundeling van vijftig getuigenissen.

Het boek ’50 jaar Interwaas 50 getuigenissen’ is niet enkel interessant voor ingewijden. “Aan de hand van vijftig persoonlijke getuigenissen wordt een beeld geschetst van Interwaas als een intercommunale door en vooral voor mensen”, zegt voorzitter Lieven Dehandschutter. “De vijftig geïnterviewden geven elk vanuit hun ervaring en achtergrond een beeld van waar Interwaas mee bezig was, is en zal zijn. Ze vertellen wat Interwaas voor hen heeft betekend, wat ze er nog van verwachten of gewoon waarom ze het Waasland een warm hart toedragen.”

Onder de getuigenissen zijn heel wat politici maar ook bekende streekgenoten zoals Alex Callier (Hooverphonic) en regisseur Jan Verheyen komen aan bod. “De vijftig standpunten lopen meer dan eens uiteen”, vervolgt Dehandschutter. “Het boek is daarom een interessant tijdsdocument. De volgende generaties kunnen erin lezen wat ons vandaag bezig houdt en zullen dan kunnen aftoetsen of de toekomstplannen al dan niet gerealiseerd werden.”

Dehandschutter blijft er persoonlijk meer dan ooit van overtuigd dat Wase samenwerking belangrijk is. “Als de provincies op termijn bevoegdheden zouden verliezen, kan Interwaas een stuk van die rol overnemen. Onze regio heeft als grote voordeel dat deze geografisch duidelijk omschreven is, tussen Schelde en Durme. Nu Moerbeke en Zwijndrecht ook zijn toegetreden kunnen we met tien Wase steden en gemeenten de krachten bundelen. We vertegenwoordigen nu 288.000 inwoners, dat is meer dan Gent. Het betekent dat we onze stem luider kunnen laten klinken.”