Interwaas gaat op zoek naar architecten voor nieuwbouwprojecten in Clementwijk en Melsele Joris Vergauwen

19 juni 2020

13u23 0 Sint-Niklaas Intercommunale voor streekontwikkeling Interwaas gaat op zoek naar architecten om twee nieuwbouwprojecten in de Clementwijk in Sint-Niklaas en in de Farnèselaan in Melsele vorm te geven.

Hoe garandeer je bij de verkoop van betaalbare kavels voor zelfbouwers toch een kwalitatieve architectuur? Om dat waar te maken, stelt Interwaas een architectenpool samen. “Dat is een lijst van architecten waaruit kopers van een kavel kunnen kiezen voor de realisatie van hun droomwoning”, aldus Interwaas-directeur Bart Casier.

Kopers kiezen een architect uit de vooraf geselecteerde pool. Ze leggen het contract met de architect ten laatste voor bij de ondertekening van de verkoopakte van de kavel. Het ereloon ligt vast. “Het werken met een architectenpool heeft een dubbel doel. Enerzijds vinden we het belangrijk dat ook gezinnen met een bescheiden tot gemiddeld inkomen de kans krijgen een kavel te kopen om een woning naar keuze te bouwen. Met de leden van de architectenpool maken we duidelijke afspraken over het ereloon en de bouwkost.” Daarnaast streeft Interwaas ook naar eenheid in beeldkwaliteit van verkavelingen. “Op die manier willen we een wildgroei aan stijlen voorkomen en bijdragen tot de ruimtelijke kwaliteit in het Waasland. We hebben goede ervaringen met deze manier van werken bij projecten in Viergemeet in Beveren en Hoedhaar in Lokeren”, aldus Casier.

In de Farnèselaan in Melsele zijn 24 bouwpercelen in het binnengebied tussen de N70 (Grote Baan), het Pareinpark, de Meersenbeek en de Alexander Farnèselaan. Bij de uitbreiding van de Clemenwijk in het noorden van Sint-Niklaas biedt Interwaas 28 bouwloten aan, gelegen tussen de Londenstraat, het Kopenhagenplein, Dublinstraat en Lodewijk De Raetlaan.

Architecten kunnen hun kandidatuur indienen tot 18 augustus 2020. Een jury selecteert 5 tot 7 laureaten op basis van de ingediende dossiers. Alle info: www.interwaas.be