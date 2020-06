Internering voor ex-para die vrouw dreigde “te drillen zoals in het leger” Nele Dooms

09 juni 2020

13u33 3 Sint-Niklaas Een man, ex-para uit Sint-Niklaas, wordt geïnterneerd. Dat heeft de Dendermondse rechtbank beslist. Hij verscheen voor de rechter omdat hij een vrouw ernstig toetakelde. Hij beloofde haar eens “te drillen zoals in het leger”. Overmatig speedgebruik deed bij de beklaagde de stoppen doorslaan.

De feiten speelden zich af midden 2018. De man en zijn slachtoffer woonden toen in hetzelfde flatgebouw in Sint-Niklaas. Door speedgebruik werd de man bijzonder agressief en kreeg hij waanideeën. “Op den duur dacht hij, totaal ten onrechte natuurlijk, dat mijn cliënte zijn kinderen had vermoord”, zei de advocaat van de burgerlijke partij tijdens het proces. “Daarop werd de dame verschillende dagen aan een stuk agressief behandeld.”

In stukjes snijden

Het slachtoffer kreeg slagen en werd aan het haar getrokken. De toestand escaleerde na enkele dagen met bedreigingen. Nadat hij kaarsvet op de kast uitgoot, haar GSM stuk gooide en haar wat slagen gaf, beloofde de beklaagde haar eens “te drillen zoals in het leger”. Hij klopte een ijzeren pinnetje in het midden van haar vinger, deed een deken over haar hoofd en sloeg haar en deed zelfs met een spuitbus een steekvlam ontstaan. Maar schrik moest het slachtoffer volgens de man niet hebben, want als hij “haar echt dood wilde zou hij haar wel in stukjes snijden”.

Trauma

Het laat zich raden dat het slachtoffer tot op vandaag nog met een trauma worstelt. De man bleek bovendien al goed gekend bij justitie wegens drugsfeiten en geweldplegingen. Deze nieuwe feiten pleegde hij terwijl hij eigenlijk onder probatievoorwaarden stond. Volgens het psychiatrisch verslag van de gerechtsdeskundige werd de man beter geïnterneerd. Daar gaat de rechter nu op in.