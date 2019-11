Interactief energiespel in welzijnshuis: “Met deze tips kan doorsnee gezin tot 900 euro per jaar besparen” JVS

10u24 0 Sint-Niklaas Nog tot eind november kan iedereen in de patio van het welzijnshuis in Sint-Niklaas ‘Speel je Energie-rijk’ spelen. Dat is een interactief energiespel waarbij je nuttige en praktische tips krijgt om minder elektriciteit en gas te verbruiken.

“Een uitstapje dat meteen ook geld opbrengt”, beloven schepen voor Wonen Marijke Henne (N-VA) en schepen voor Welzijn Sofie Heyrman (Groen). “Als je immers rekening houdt met alle tips kun je honderden euro’s besparen op de energiefactuur. Voor een doorsnee gezin kan dat gaan tot bijna 900 euro per jaar. Het zijn kleine middeltjes die weinig moeite kosten. Bovendien boet je door die besparingen niet in op luxe en comfort, maar je zal het wel merken aan je goedkopere energiefactuur. De laatste jaren neemt de energiekost een steeds grotere hap uit het budget. Een doorsnee gezin dat in een rijwoning woont, betaalt jaarlijks zo’n 2.000 euro aan energie. Veel gezinnen zitten nog een stuk boven dat gemiddelde. En dat zal wellicht nog stijgen.”

Een paar voorbeelden om de factuur te beperken: jaarlijks kan een gezin 40 euro besparen als de thermostaat 1 graad lager gaat. Je kan per jaar ook makkelijk 25 euro besparen door de oplader van de smartphone telkens uit het stopcontact te halen na het opladen. “Wellicht weten heel veel mensen niet eens hoeveel een lamp verbruikt, of hoe je veilig kan verwarmen en toch niet te veel geld uitgeeft. Ook in de winter moet je de woning goed verluchten en ventileren. Dit en nog veel meer kom je allemaal te weten tijdens dit interactief energiespel.”