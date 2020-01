Inspiratie nodig voor communie- of lentefeest? Zondag vindt De Communieshow 2.0 plaats in De Casino JVS

07 januari 2020

18u24 0 Sint-Niklaas Wie dit voorjaar een communie- of lentefeest organiseert, kan zondag terecht in De Casino in Sint-Niklaas voor De Communieshow 2.0. Daar bieden handelaars en ondernemers heel wat inspiratie.

Komende zondag 12 januari is er van 14 tot 18 uur De Communieshow 2.0 in De Casino in de Stationsstraat in Sint-Niklaas. Een hele reeks handelaars staan er klaar om ouders wegwijs te maken en inspiratie te geven voor de organisatie van een communie- of lentefeestje. Van een eventorganisator, een ‘party rental’-bedrijf, een bloemist, een souvenir- en doopsuikerwinkel, kledingzaken, een fotograaf, een schoenenwinkel tot de ‘ballonnenpiraat’: heel wat specialisten hebben tips in huis om een feestje een bijzondere wending te geven. Voor bezoekers zijn er proevertjes, kinderanimatie en een goodiebag. Er worden ook drie mini-modeshows gegeven die middag.

Tickets kosten 10 euro in voorverkoop, 12 euro aan de kassa. Kinderen tot 12 jaar mogen gratis binnen.

Info en tickets: www.decommunieshow.defotoverij.be