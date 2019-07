Inrichting baseball- en BMX-terreinen van start aan sportcentrum Puyenbeke JVS

02 juli 2019

13u06 0 Sint-Niklaas De inrichting van het nieuwe baseballterrein van de Wase Baseball Academy The Foxes aan sportcentrum Puyenbeke is van start gegaan. In een volgende fase wordt daar ook een BMX-piste aangelegd, door The BMX Stars. Daarmee breidt de sportrecreatiezone van Puyenbeke gevoelig uit, tussen de Pijkedreef en Modernadreef.

Al sinds 2012 zijn er plannen voor een baseball- en BMX-terrein aan sportcentrum Puyenbeke in Sint-Niklaas, tussen de Pijkedreef en Modernadreef. Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar nu zijn de werkzaamheden van start gegaan. Eerst komt het terrein van baseballclub Wase Baseball Academy The Foxes aan de beurt, daarna volgt het terrein van The BMX Stars. De clubs krijgen respectievelijk een investeringssubsidie van 284.817 euro en 68.800 euro van de stad om hun terreinen aan te leggen. De stad trekt zelf 344.889 euro uit voor de nodige omgevingswerken. “We gaan een zachte doorsteek creëren tussen de Modernadreef en Pijkedreef, die ook deel zal uitmaken van het toekomstig fietspad langs de Molenbeek richting Marktstraat. Via dat wandelpad in de Modernadreef komt de toegang naar deze nieuwe sportzone”, aldus sportschepen Peter Buysrogge (N-VA). De hele sportzone zal ook met een afsluiting gescheiden worden van de omliggende privépercelen. De baseball- en BMX-terreinen bevinden zich vlak naast het gebouw van de scouts Sint-Vincentius, dat er een speelterrein bij krijgt.

Een clublokaal zouden beide clubs er ook optrekken. Vorige maand sloot de stad echter een overeenkomst met baseballclub The Foxes voor de huur van de hoekkantine aan het kunstgrasveld van sportcentrum Puyenbeke.

Verkeer

Bij de bewoners van de Modernadreef is er al langer bezorgdheid over het toekomstige verkeer naar de nieuwe sportinfrastructuur. “Die verkeersintensiteit is ondertussen ook in beeld gebracht en qua bewegingen is dat relatief beperkt”, stelt schepen Buysrogge. “Een knelpunt dat vanuit de buurt naar voor werd gebracht, is vooral de verkeersafwikkeling op het kruispunt Plezantstraat-Modernadreef. Daar moet inderdaad iets gebeuren. We bekijken hoe we de verkeersinrichting op die plek kunnen verbeteren.”