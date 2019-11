Inksane opent nieuwe tattooshop in Casinostraat JVS

27 november 2019

10u41 0 Sint-Niklaas Inksane opent volgende week een nieuwe tattooshop in de Casinostraat in Sint-Niklaas, in het pand waar tot voor kort kledingwinkel Flight zat. Het is de tweede tattooshop van Inksane, na Roeselare.

Op dinsdag 3 december gaat de nieuwe tattooshop open in de Casinostraat 39. Op 7 en 8 december is er een openingsweekend waarop iedereen een kijkje kan komen nemen in de nieuwe zaak.

Sandy Verfaille opende met Inksane in 2010 een eerste zaak in Roeselare. “Inksane is uitgegroeid tot een vaste waarde in de tattoo-wereld. Klanten komen van over heel België, en zelfs van over de grens, naar het West-Vlaamse Roeselare voor een kunstwerkje van één van onze vijftien artiesten. Daarmee zijn we één van de grootste tattooshops van Europa. Het was hoog tijd voor uitbreiding”, aldus Verfaille.

Die tweede zaak komt er in de Casinostraat in Sint-Niklaas, in het pand waar kledingzaak Flight was gevestigd. Bijzonder aan het Inksane-concept is dat ze naast de vaste tatoeëerder ook regelmatig buitenlandse gastartiesten uitnodigen. “Die artiesten komen van overal, van Rusland en Amerika tot Brazilië. Het zijn echte specialisten in hun stijl. Wij zijn blij dat we zo’n toppers in onze shop mogen verwelkomen, want als artiest kunnen we onderling veel van elkaar leren. En voor onze klanten is het een uitzonderlijke buitenkans om met een uniek stuk van een internationale expert naar buiten te wandelen.”

Info: www.inksane.be of sintniklaas@inksane.be