Ingrepen op veelbesproken kruispunt Mercatorstraat-Truweelstraat op komst: “Situatie behouden, maar wel verbeteringen aanbrengen om ongevallen te vermijden” Joris Vergauwen

30 september 2020

16u32 3 Sint-Niklaas Na een reeks ongevallen op het kruispunt van de Mercatorstraat en Truweelstraat gaat de stad een aantal aanpassingen doorvoeren. In een eerste stap komen er al extra markeringen, accentverlichting en zebrapadverlichting. Mogelijk wordt het kruispunt ook verhoogd heraangelegd. Of in de tussentijd de verkeerslichten weer worden geactiveerd, is nog niet beslist.

Sinds mei wordt de verkeersdoorstroming op het kruispunt van de Mercatorstraat met de Truweelstraat niet meer met verkeerslichten geregeld. Er geldt sindsdien een voorrangsregeling voor het verkeer uit de Truweelstraat. Er zijn evenwel al een reeks ongevallen gebeurd. Het meest ernstige ongeval gebeurde eind juni, toen een fietser zwaargewond raakte.

Er kwam al heel wat reactie op de verkeerssituatie. Vorige week nog voerde PVDA actie op het kruispunt. “Moet er echt eerst een dode vallen voor het stadsbestuur actie onderneemt?”, klonk het. De PVDA eist dat de verkeerslichten onmiddellijk opnieuw worden geactiveerd als tijdelijke maatregel. “Vervolgens kunnen het stadsbestuur en de bevoegde ambtenaren hun tijd nemen voor een grondige evaluatie, mét inspraak van de buurtbewoners.”

“Veiligheidsrisico beperkt”

Schepen voor Mobiliteit Carl Hanssens (N-VA): “Uit een eerste evaluatie blijkt dat het objectief veiligheidsrisico beperkt is. Er waren twee geregistreerde verkeersongevallen, al zijn er allicht ook een aantal niet-aangegeven ongevallen. De objectief gemeten snelheid bij het naderen van het kruispunt is nu lager dan voordien, uit alle richtingen. En de aanpassing draagt bij tot een vlottere fietsverbinding tussen de F4 en het centrum. Daarom is het wenselijk de situatie te behouden, maar dat neemt niet weg dat er geen verbeteringen aangebracht moeten worden die de kans op ongevallen vermijden.”

Om de zichtbaarheid te verbeteren, zal een parkeerplaats in de Mercatorstraat worden weggenomen. “Voor het verkeer uit de richting van het Stationsplein en vanuit de Truweelstraat zal dat een verbetering zijn”, aldus schepen Hanssens. “Verder voeren we een stappenplan in, met eerst en vooral extra markeringen, accentverlichting in het wegdek, zebrapadverlichting en ondersteunend politietoezicht. We gaan bekijken of een verhoging van het kruispunt technisch uit te werken is. In een volgende stap, bij de evaluatie van circulatiemaatregelen in de hele Stationswijk, bekijken we of er extra acties nodig zijn. We gaan met het schepencollege nog na of we in de tussentijd al dan niet de verkeerslichten opnieuw in werking stellen.”

Waarom?

En waarom kwam die ingreep er op dit kruispunt? “In de lente tijdens corona werden er een aantal maatregelen getroffen op het openbaar domein, om besmettingen zoveel mogelijk te vermijden. Eén van die strategieën van de overheid was om de wachtrijen van zachte weggebruikers op kruispunten te verminderen. Zo kwam het kruispunt van de Truweelstraat en Mercatorstraat ook in zicht, net zoals eerder al het kruispunt van de Mercatorstraat en Vermorgenstraat. Dat het verkeer in de Truweelstraat voorrang krijgt, is logisch. Het is een ontsluitingsstraat voor fiets-en autoverkeer. De Mercatorstraat heeft geen ontsluitingsfunctie. Alleen is de Mercatorstraat veel breder dan de Truweelstraat, wat tegen de logica van de voorrangssituatie indruist.”