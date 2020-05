Ingrepen op komst op populaire fietssnelweg naar Hulst: “Bredere fietsverbinding is nodig” Joris Vergauwen

30 mei 2020

18u04 0 Sint-Niklaas Het steeds drukkere fietspad tussen Sint-Niklaas en Hulst krijgt de komende maanden de nodige herstellingen. Intussen loopt er een studie om het fietspad te verbreden of zelfs te ontdubbelen.

De Mechelen-Terneuzenwegel, het fietspad naar Hulst of de fietssnelweg F411: het zijn allemaal namen voor hetzelfde fietstraject. Dat start aan het kruispunt van Driekoningen in Sint-Niklaas en leidt via Sint-Gillis-Waas naar Hulst. Sinds maart is het extra druk op die fietssnelweg. Het fietspad is eigenlijk veel te smal geworden voor de vele fietsers, wielertoeristen, joggers, wandelaars en skaters.

Een oplossing is in de maak, al is die nog niet voor meteen. Sint-Niklaas en Sint-Gillis-Waas bekijken samen hoe ze een verbreding kunnen aanpakken. Het is de bedoeling om al zeker naar een breder fietspad te gaan, van drie meter, om een veiligere en vlottere verbinding mogelijk te maken. Maar een breed fietspad met gescheiden rijrichtingen is ook een mogelijkheid. “Er is een studie bezig van de F411. Die moet uitwijzen wat de beste optie is: een verbreding of een ontdubbeling. We werken er samen met Sint-Gillis-Waas aan. Dit moet je realistisch gezien plaatsen op een termijn van drie jaar”, stelt schepen voor Mobiliteit Carl Hanssens (N-VA).

Zowel in Sint-Niklaas als in Sint-Gillis-Waas komt er dit jaar al een herstelling van het fietspad. “We gaan binnenkort al de slechte stukken opnieuw asfalteren. Op sommige plaatsen is het asfalt immers gebroken. Daarvoor hebben we dit jaar een budget van 49.000 euro uitgetrokken”, aldus de Sint-Niklase schepen. Ook in Sint-Gillis-Waas is dat het geval. “We gaan plaatselijke asfaltherstellingen uitvoeren. Dat doen we over een afstand van 400 meter”, aldus burgemeester Maaike De Rudder (CD&V) van Sint-Gillis-Waas.