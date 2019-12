Infrabel na treinongeval Sinaai: “Vervoer van chemische producten per spoor nog steeds veiligste alternatief” JVS

21 december 2019

15u04 0 Sint-Niklaas Infrabel weerlegt dat het geen informatie heeft verstrekt aan het Sint-Niklase stadsbestuur over het treinongeval in Sinaai. “We hebben een volledig antwoord aan het schepencollege bezorgd om de situatie te verduidelijken. Bovendien is het vervoer van chemische producten per spoor nog steeds het meest veilige alternatief.”

Schepen en federaal parlementslid Peter Buysrogge (N-VA) gaf deze week aan dat het antwoorden van Infrabel verwacht over het treinongeval in Sinaai van 9 mei 2019. “De betrokken burgers en de stad Sint-Niklaas staan volledig buiten dit dossier. Bovendien is er na zeven maanden nog steeds geen duidelijkheid over de echte oorzaken van het ongeval.”

Volgens Infrabel-woordvoerder Frédéric Petit is het onderzoek nog lopende. “Het onderzoek naar de oorzaak van het ongeval wordt gevoerd door het onafhankelijk onderzoeksorgaan. Het onderzoek wees wel al uit dat de ontsporing geen oorzakelijk verband heeft met de spoorinfrastructuur.”

Strenge veiligheidsmaatregelen

Het Sint-Niklase stadsbestuur had meteen na het ongeval gevraagd om geen transporten met gevaarlijke stoffen meer op het grondgebied te laten passeren, zolang het onderzoek naar de omstandigheden van het ongeval niet is afgerond. “Er werd al een volledig antwoord aan het schepencollege van Sint-Niklaas bezorgd om de situatie te verduidelijken en duidelijk te maken dat de verschillende veiligheidsreglementeringen strikt werden nageleefd”, stelt Frédéric Petit. “Het vervoer van chemische producten per spoor is nog steeds het meest veilige alternatief. Er gelden strenge veiligheidsmaatregelen voor het vervoer van gevaarlijke goederen. Al deze veiligheidsvoorschriften moeten worden nageleefd. Voor Infrabel is dit een absolute prioriteit.”

Infrabel heeft nog geen volledige raming van alle kosten van het ongeval. “De voorlopige schadebalans situeert zich momenteel rond de 800.000 euro.”