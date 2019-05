Gesponsorde inhoud Infobeurs rond kanker: waar kan ik terecht met mijn vragen na de diagnose? Aangeboden door Bond Moyson Van de commerciële redactie

28 mei 2019

07u00 0 Sint-Niklaas Jaarlijks worden bijna 70.000 mensen in België getroffen door kanker. Na de diagnose blijven patiënten achter met een heleboel vragen: hoe moet het nu verder, op welke steun kan ik rekenen én zal ik dit financieel aankunnen? Met een beurs rond het thema kanker wil ziekenfonds Bond Moyson patiënten en familieleden van patiënten meer dan ooit ondersteunen. “Wij willen er voor onze leden zijn op elk vlak.”

“Wie de diagnose ‘kanker’ krijgt, blijft achter met veel vragen en bekommernissen. Daarenboven worden 88 procent van de patiënten met kanker binnen het jaar opgenomen in het ziekenhuis of in de dagkliniek. De kosten voor hospitalisatie, maar ook veel andere kosten, lopen op voor de patiënt”, vertelt Roseline D’Hooge van ziekenfonds Bond Moyson. “Wij als ziekenfonds willen er zijn voor die patiënten. Om die reden organiseren wij dit jaar een beurs rond de ziekte. Voor advies rond medische tegemoetkomingen maar ook voor praktische ondersteuning.”

De ziekte in ons land

Kanker is een van de dodelijkste ziekten ter wereld. Eén op drie mannen en een vierde van alle vrouwen in België krijgt ooit kanker. De overgrote meerderheid van die patiënten wordt opgenomen in het ziekenhuis of in de dagkliniek met kosten die op jaarbasis oplopen tot gemiddeld 1.388 euro voor hospitalisatie ten laste van de patiënt zelf, maar met uitschieters tot meer dan 30.000 euro. De verplichte ziekteverzekering past gemiddeld 11.568 euro bij per patiënt per jaar.

“Dankzij de sociale wetgeving zijn patiënten in België beschermd tegen hoge medische kosten: bij 53 procent van de patiënten treedt de Maximumfactuur voor remgelden als beschermingsmechanisme in werking. “Maar die bescherming geldt niet voor de aangerekende supplementen zoals een niet-geconcentioneerde arts en een tweepersoonskamer”, vertelt Roseline. “Ons ziekenfonds kan je hierover informeren en waar nodig helpen met de aanvraag van bepaalde statuten zoals bv. het statuut voor ‘chronisch zieken’ en het statuut ‘verhoogde tegemoetkoming’. Voor mensen wiens inkomen plots daalt en de medische kosten toenemen, kan het zinvol zijn om bij de sociale dienst van het ziekenfonds na te gaan op welke tegemoetkomingen je recht hebt. Naast deze tegemoetkomingen kan het ziekenfonds je ook bijstaan op andere vlakken: wat met protheses, pruiken, diëtisten of mentale zorg? Tijdens de beurs die Bond Moyson op 3 juni organiseert, brengen wij alle informatie samen.”

Kanker, hoe kunnen we helpen?

Tussen de doktersbezoeken en de behandelingen door is het voor kankerpatiënten allerminst eenvoudig om hun weg te vinden, zowel in sociale wetgeving als in bijkomende hulpverlening. Bond Moyson organiseert daarom de praktische infobeurs ‘Kanker, hoe kunnen we helpen’? Hier maak je kennis met professionals die je kunnen bijstaan tijdens de behandelingen. “Je kan er praten met een oncodiëtiste, je leert er alle mogelijkheden kennen op vlak van thuiszorgmateriaal en je komt er meer te weten rond prothesen bij de stand van de Beauty Professionals oncologie. Maar ook voor mentale ondersteuning, wegwijs in sociale diensten of rookstopbegeleiding kan je contacten leggen op de beurs”, legt Roseline uit. “Wij hebben heel praktisch nagedacht: met welke bijkomende problemen komt een kankerpatiënt mogelijk in aanraking? ”, vertelt Roseline. “En natuurlijk geven wij ook mee welke dienstverlening een patiënt van ons als ziekenfonds kan verwachten.”

Tijdens de infobeurs vinden vier lezingen plaats rond thema’s die kankerpatiënten bezig houden. “Wij hebben hiervoor een aantal ervaren professionals uitgenodigd die dagdagelijks omgaan met de ziekte.” Zo geeft Glenn Teirlinck, oncologisch verpleegkundige, een lezing rond de vragen waarmee patiënten na de diagnose achterblijven. Psycholoog Michel Schynkel van het AZ Nikolaas spreekt tijdens de beurs over hoe je als patiënt kan omgaan met vermoeidheid. Voedingsdeskundige en tabakologe Myriam Van San heeft het over welke voeding de behandeling kan ondersteunen en ten slotte volgt er nog een praktische uiteenzetting door een ziekenfondsconsulent, ‘Wegwijs in tegemoetkomingen’.

Interesse in de beurs?

Ben je zelf een patiënt of is een van je naasten getroffen door de ziekte? Zowel leden van Bond Moyson als leden van andere ziekenfondsen zijn welkom op de beurs ‘Kanker, hoe kunnen we helpen?’, die plaatsvindt op maandagavond 3 juni 2019 vanaf 18 uur. Plaats van afspraak? Bond Moysonkantoor Sint-Niklaas, Leopold II-laan 20. De toegang is gratis, maar er wordt wel gevraagd je op voorhand aan te melden zodat een hapje en een drankje kan voorzien worden. Voor meer informatie en inschrijvingen kan je terecht op de website www.bondmoyson.be.fit of telefonisch via 09 333 57 22.