Infano opent derde kinderdagverblijf in stadscentrum Joris Vergauwen

04 maart 2020

07u44 0 Sint-Niklaas Volgende week opent Infano al een derde kinderdagverblijf in het centrum van Sint-Niklaas. De crèche bevindt zich in de Regentiestraat.

Het nieuwe kinderdagverblijf, dat op donderdag 12 maart opent in de Regentiestraat, biedt plaats aan 18 kinderen. Het is al het 52ste kinderdagverblijf van Infano in ons land en het derde in Sint-Niklaas, naast de crèche in de Knaptandstraat en in het vroegere bankkantoor op de Houtbriel. “Samen met de andere twee kinderdagverblijven kunnen er nu in totaal meer dan zeventig kinderen bij ons in Sint-Niklaas terecht”, stelt Veronique Goeman van Infano.

De vzw Infano is de grootste sociale ondernemer op de markt van kinderopvang en voor- en naschoolse opvang in Vlaanderen en Brussel.

In het nieuwe kinderdagverblijf zijn er nog vrije plaatsen. Inschrijven kan via www.infano.be.