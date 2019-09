Inbrekers richten ravage aan in burelen De Ster: provinciaal domein moet halve dag de deuren gesloten houden Kristof Pieters

02 september 2019

15u45 4 Sint-Niklaas In de kantoren van het provinciaal domein De Ster in Sint-Niklaas is maandagochtend een inbraak vastgesteld. De schade is bijzonder groot. Alle burelen werden doorzocht en er werden ook heel wat vernielingen aangericht. Het domein bleef daarom tot de middag gesloten voor het publiek. Na de middag werd De Ster terug opengesteld, uitzonderlijk gratis.

Het was een personeelslid die de inbraak maandagochtend rond 7 uur vaststelde toen hij als eerste arriveerde aan het inkomgebouw langs de kant van de Lange Rekstraat. “Er is bijzonder veel schade toegebracht”, zegt directeur Pieter Debaets. “We zagen ons daarom genoodzaakt om in de voormiddag de deuren uitzonderlijk gesloten te houden. Nadat het labo ter plaatse is gekomen voor een sporenonderzoek, hebben we meteen aannemers opgebeld om zo snel mogelijk herstellingen te doen.”

Voorlopig blijft het inkomgebouw gesloten, maar na de middag werd wel beslist om het domein terug publiek toegankelijk te maken. “Normaal gezien is het provinciaal domein pas vanaf oktober gratis, maar doordat we geen kassa kunnen openen, is de toegang nu uitzonderlijk gratis”, vervolgt Debaets. “We doen dit vooral omdat er anders veel vaste bezoekers voor gesloten deuren zouden staan. In de week is de drukte natuurlijk kleiner, maar door het mooie weer komt er toch nog wel wat volk en ook lopers komen hier ’s avonds hun rondjes maken.”

Buit

Over de omvang van de buit wil de directeur voorlopig niks kwijt. “In het belang van het onderzoek kunnen we daar nog niets over zeggen.” Het lijkt alleszins wel om een professionele inbraak te gaan, want de dieven slaagden erin om het alarm onklaar te maken. Maandagochtend kwam er al meteen een beveiligingsfirma om de nodige extra maatregelen te nemen. Op het domein staan wel bewakingscamera’s. De politie zal nu de beelden onderzoeken en bekijken of de daders gefilmd werden.

Het inkomgebouw in de Lange Rekstraat ligt een eindje van de straat verwijderd en ’s avonds en ’s nachts is er dan ook amper sociale controle. Dat mochten de uitbaters van de aanpalende taverne al meermaals ondervinden. Daar werd de voorbije jaren meerdere keren ingebroken. “Maar sinds ik in 2012 directeur ben geworden, is het wel de eerste keer dat dieven toeslaan bij het provinciaal domein”, weet Debaets. “Bij mijn voorganger waren er op 23 jaar welgeteld twee inbraken. We gaan nu uiteraard wel bekijken hoe we ons beter kunnen beveiligen.”

Hoe lang de herstellingswerken aan het inkomgebouw in beslag zullen nemen, is voorlopig nog onduidelijk. Intussen wordt aan bezoekers wel gevraagd om de inkom via de Lange Rekstraat niet te gebruiken en de toegangspoort via de Brokkelingenstraat te nemen.