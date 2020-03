Inbrekers geraken niet binnen in woning Joris Vergauwen

08 maart 2020

15u09 0 Sint-Niklaas In een woning in de Heimolenstraat in Sint-Niklaas hebben dieven geprobeerd om in te breken.

De politie van Sint-Niklaas kreeg zaterdag melding van een inbraakpoging in een huis in de Heimolenstraat. De bewoners waren ’s middags vetrokken en waren rond 18 uur weer thuisgekomen. Toen merkten ze dat het slot van de achterdeur was geforceerd. De daders waren er echter niet in geslaagd om binnen te dringen. Er was dus geen buit, maar wel schade aan het slot.