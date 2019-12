Inbraakpoging in leegstaande woning in Van Landeghemstraat Kristof Pieters

29 december 2019

10u59 0 Sint-Niklaas Dieven hebben geprobeerd in te breken in een woning in de Van Landeghemstraat in Sint-Niklaas.

De poging werd zaterdagmiddag rond 15.30 uur vastgesteld. De daders hadden een raam aan de achterzijde stukgeslagen maar waren er echter niet in geslaagd om de woning te betreden. Veel viel er sowieso niet te stelen want het huis is recent verkocht en er stonden nog maar een paar spulletjes meer van de vorige eigenaar.