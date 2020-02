Inbraak in verlaten woning Kristof Pieters

02 februari 2020

13u38 0 Sinaai In de Hooimanstraat in Sinaai werd zaterdag een inbraak vastgesteld in een verlaten woning. De dieven braken binnen via een zijraam.

De bejaarde bewoonster verblijft sinds kort in een rusthuis. Het precieze nadeel is nog niet gekend. Ook in de Luitentuitstraat werd een inbraakpoging vastgesteld. Er was braakschade aan een raam en luik van de slaapkamer.