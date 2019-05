IN BEELD. Dag 2 van de Special Olympics JVS

31 mei 2019

16u36 2 Sint-Niklaas De Special Olympics zijn aan dag 2 toe. Zowel in de sportzone in Beveren als op de verschillende locaties in Sint-Niklaas gonst het van de sportieve bedrijvigheid.

Op tien sites in Sint-Niklaas en Beveren worden er wedstrijden gehouden in 20 sportdisciplines. De meer dan 3.400 deelnemers zijn nog tot morgenmiddag aan de slag. Een overzicht, in beeld, van wat er vandaag te beleven was.