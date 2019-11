Impact van besparingen op lokale cultuursector? “Nog te vroeg om in te schatten. Gaan overleggen met kunstenpartners” JVS

25 november 2019

18u07 0 Sint-Niklaas “Het is nog onduidelijk wat de besparingen van de Vlaamse regering voor de Sint-Niklase cultuursector betekenen”, stelt schepen voor Cultuur Filip Baeyens (N-VA).

Zoals bekend gaat Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA) fors besparen in de cultuursector. In de werkingssubsidies komt er een besparing van 6 procent, de projectsubsidies zakken dan weer met ongeveer 60 procent, van 8,47 miljoen euro dit jaar naar 3,39 miljoen euro in 2020. Dat lokt heel wat verontwaardigde reacties uit. Ook in Sint-Niklaas zorgt het voor beroering. Jef Maes (PVDA) interpelleerde daar cultuurschepen Filip Baeyens (N-VA) over. “Ook in onze stad zijn er heel wat mensen ongerust. Dit gaat niet zonder gevolgen blijven voor het culturele klimaat en voor het culturele aanbod in onze stad, zoveel is duidelijk”, stelt Maes. “Wat gaat er nog overblijven van het culturele aanbod in de stadsschouwburg en het Museumtheater? Dit aanbod is de voorbije jaren flink gegroeid en kent een groot succes. Dat is duidelijk te merken aan het groeiend aantal bezoekers. Gaan we dat zomaar laten verschralen?”

Volgens cultuurschepen Filip Baeyens is het nog te vroeg om het lokale effect van de besparingsronde in te schatten. “We hebben al geprobeerd om de impact van de maatregelen van de Vlaamse regering na te gaan op het niveau van Sint-Niklaas. We zijn ook bezorgd voor de sector. En de berichten komen ook tot mij. Maar wat de effecten voor de schouwburg zijn, dat is nu nog te vroeg. Het nieuws is pas twee weken oud. Als stad besparen we niet in de lokale cultuursector, maar natuurlijk zullen we het verlies aan Vlaamse subsidies niet kunnen compenseren. Het is echter allemaal nog niet zo duidelijk op dit moment. We zetten het overleg met de kunstenpartners verder. Paniekvoetbal zal ons niet helpen.”