Ilyo Hansen brengt vierde boek ‘Mijn verrukkelijke zelf’ uit: “Ik noem het zelf een roman met een intrige” Joris Vergauwen

25 september 2020

18u07 0 Sint-Niklaas Ilyo Hansen stelt zaterdag haar vierde boek ‘Mijn verrukkelijke zelf’ voor in haar eigen boekhandel ’t Oneindige Verhaal in Sint-Niklaas.

Ilyo Hansen, Hilde De Rore (54) in het dagelijkse leven, signeert zaterdag haar vierde boek in ’t Oneindige Verhaal in de Stationsstraat. De belangrijkste gast zijn in je eigen boekhandel, het komt alleen voor als je én schrijver én boekhandelaar bent. Met ‘Mijn verrukkelijke zelf’ pakt Ilyo Hansen deze keer uit met een roman, na haar drie vorige boeken die eerder in het thrillergenre thuishoren. “Ik omschrijf ‘Mijn verrukkelijke zelf’ als een roman met een intrige. En eigenlijk zie ik mijn twee vorige boeken, ‘De Verlossing’ en ‘Het Project’, ook wel zo. Alleen ‘De Zonde’, mijn eerste boek, is een pure thriller.”

“Eigen ervaringen”

“Deze roman gaat over een fotografe die nogal goed staat met zichzelf, zoals we dat allemaal wel eens hebben. Als haar echtgenoot sterft, begint ze brieven te schrijven om haar gevoel van pijn en eenzaamheid van zich af te schrijven. Het boek bestaat eigenlijk uit dertig brieven aan hem, die haar vooral confronteren met zichzelf. Het is een gevoelig boek, met autobiografische elementen. Ik ben het in 2017 beginnen schrijven, na zelf ook een soort rouwperiode te hebben meegemaakt. Ik schrijf altijd ergens vanuit mijn eigen ervaringen.”

“Amper tijd om te lezen”

Sinds vorige zomer zijn Ilyo Hansen en haar partner Tommy Vaerewijck, die de bijzondere foto voor de boekcover leverde, uitbaters van boekhandel ’t Oneindige Verhaal. Het bezorgde haar nog meer zin om te schrijven en te lezen, maar de tijd ontbrak. “We hebben vorig jaar de sprong gewaagd en het is al heel intensief geweest. Tijd om te schrijven, is er nog niet geweest, zelfs amper om te lezen. Ik mis dat wel. Maar goed, ooit begin ik weer aan nieuw werk. En ik heb nog een ander boek klaar. Samen met Tommy werk ik ondertussen ook aan een strip over de ballonvaart. We weten wat te doen.”

‘Mijn verrukkelijke zelf’ wordt uitgegeven door Uitgeverij Inkt en ligt vanaf deze week in de boekhandels. Zaterdag 26 september is er een boekvoorstelling in ‘t Oneindige Verhaal, met een signeersessie van 10 tot 17 uur.