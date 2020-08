Hulpverleningszone Waasland heeft handen vol met verwijderen van wespennesten Kristof Pieters

15 augustus 2020

14u15 0 Waasland De Hulpverleningszone Waasland stelt een sterke stijging vast van het aantal wespennesten in de regio. “Door de zachte winter zijn er opvallend meer wespen dan andere jaren”, zegt zonecommmandant Marc Vande Velde. “We adviseren wel om nesten enkel te verwijderen als er echt sprake is van hinder.”

Exacte cijfers zijn er nog niet omdat het wespenseizoen nog volop bezig is maar de Hulpverleningszone Waasland stelt wel vast dat er meer meldingen komen voor wespennesten dan andere jaren. “De verdelging wordt verdeeld onder de verschillende posten en ondanks de toename blijft het nog wel behapbaar”, vervolgt Vande Velde. “Bij onze zone vragen we mensen om meldingen te doen via het e-loket. Ze worden dan gebundeld voor onze ploegen. In de meeste gevallen gaat het om nesten op zolder of in een spouwmuur. Als er echter geen grote hinder of risico is, vragen we wel om de nesten te laten zitten want uiteindelijk zijn wel insecten die eveneens hun nut hebben in de natuur.”

De voorbije jaren zag de Hulpverleningszone Waasland ook een toename van het aantal privéfirma’s die actief zijn op vlak van wespenverdelging. “We rekenen zelf 40 euro aan per interventie en die prijs is concurrentieel met die van privébedrijven. We hebben hier geen probleem mee want op die manier worden ook niet overstelpt met aanvragen. We adviseren wel om steeds beroep te doen op professionele verdelgers en zelf nooit actie te ondernemen.”