Hulpverleners steken besmette collega hart onder de riem: “Dit weegt psychologisch maar iedereen blijft paraat” Kristof Pieters

30 maart 2020

17u52 0 Sint-Niklaas Elke dag wordt in heel Vlaanderen geapplaudisseerd voor de zorgverleners maar in Sint-Niklaas waren het voor een keer de hulpverleners zelf die voor dit eerbetoon zorgden. Ze deden die in eerste plaats uit steun en respect voor een besmette collega. De beroepsambulancier ligt momenteel in coma op de afdeling intensieve zorgen. “Uiteraard weegt dit psychologisch zwaar op onze mensen maar iedereen blijft paraat”, zegt kapitein Gert Van Passel.

Al verschillende mensen van de Hulpverleningszone Waasland raakten de voorbije weken besmet met COVID-19 maar de meeste zitten ofwel in quarantaine of zieken thuis uit. Eén beroepsambulancier is er echter erger aan toe. Hij ligt al een week op de afdeling intensieve zorgen waar hij beademd wordt. De vijftiger raakte waarschijnlijk tijdens zijn werk besmet bij het begin van de uitbraak van het coronavirus. Zijn collega’s van de brandweerpost Sint-Niklaas betuigden hun steun en respect voor hun zieke collega met een applaus voor de deur van de kazerne in de Nijverheidstraat.

Volgens kapitein Gert Van Passel is de uitval bij het personeel voorlopig erg beperkt. “Dit is vooral te danken aan de vele beschermingsmaatregelen die sinds het begin van de crisis zijn ingevoerd. Alle ambulanciers dragen standaard chirurgische mondmaskers. Als het echter gaat om bevestigde gevallen van COVID-19 beschikken ze ook over aangepaste FFP2-maskers, speciale handschoenen en overalls en de ziekenwagen wordt dan ook telkens gedesinfecteerd. Het was natuurlijk even wennen met al die nieuwe procedures maar intussen zijn deze al goed ingeburgerd geraakt. Het feit dat één van de collega’s er zo erg aan toe is, weegt uiteraard wel psychologisch op de andere hulpverleners.”

Zelfgemaakte mondmaskers

Omwille van de schaarste van chirurgische mondmaskers wordt er ook bij de Hulpverleningszone Waasland naar creatieve alternatieven gezocht. Momenteel is het een kleurrijk brandweerkorps met mondmaskers en alle soorten kleuren en gekke prints. “We hebben stof aangekocht en vrijwillige naaisters zijn daarmee aan de slag gegaan”, zegt woordvoerster Jolien Van Damme. “De mondmaskers zijn allemaal gepersonaliseerd zodat iedereen telkens hetzelfde masker kan dragen. Deze mondmaskers hebben niet hetzelfde effect als een chirurgisch masker. Het zorgt echter wel voor een extra barrière zodat we elkaar niet besmetten. Daarnaast hebben we ze ook behandeld zodat ze waterafstotend zijn en wassen we ze regelmatig op hoge temperatuur.”

De Hulpverleningszone Waasland telt zo’n 500-tal manschappen en dat zijn dus heel wat zelfgemaakte mondmaskers. Volgens kapitein Van Passel bewijzen ze wel hun dienst. “Social distancing is bij de brandweer niet altijd even makkelijk. Bij een interventie zitten we soms met zes mensen in één voertuig. Dat we nu over deze zelfgemaakte mondmaskers beschikken beperkt toch al het risico dat we elkaar besmetten.”