Hulporganisatie VoedSaam voelt toename armoede door coronacrisis Joris Vergauwen

14 mei 2020

VoedSaam vzw, het sociaal voedseldistributieplatform in het Waasland, merkt duidelijk dat er een toename is van armoede tijdens deze coronacrisis. "Steeds meer mensen kloppen aan bij het OCMW, voedselbanken en sociale kruideniers."

VoedSaam vzw werkt samen met 16 partners in het Waasland, zoals de OCMW’s en de sociale kruideniers. Voor de hulporganisatie zijn het al bewogen weken geweest. “Bij het begin van de crisis waren er weinig overschotten door het hamstergedrag van consumenten. We hebben zelfs een drietal weken de deuren moeten sluiten”, aldus coördinator Karina Kiekens van Voedsaam. Op 14 april maakte de organisatie een voorzichtige heropstart. Met onder meer steun van de Koning Boudewijnstichting kon er voeding worden aangekocht. “Gelukkig is het evenwicht enigszins hersteld, maar er is nu duidelijk een toename van de armoede voelbaar. Steeds meer mensen kloppen aan bij het OCMW, de voedselbanken en bij sociale kruideniers.”

Achter gesloten deuren

Voor VoedSaam was het de voorbije weken niet veilig om alle vrijwilligers weer in te zetten en het depot open te stellen voor de partnerorganisaties. Momenteel werkt Voedsaam achter gesloten deuren. “Maar het werk gaat onverminderd voort”, aldus Kiekens. “Op maandag en woensdag worden overschotten opgehaald of geleverd, op dinsdag en donderdag en soms ook op vrijdag zijn we op pad om de sociale organisaties te bevoorraden met voedselpakketten en verse groenten. Een aantal vrijwilligers zet zich hier op een geweldige manier voor in.”

VoedSaam vzw is een sociaal distributieplatform en een helpende hand in de strijd tegen voedseloverschotten en armoede in het Waasland, in de schoot van Interwaas. Hooverphonic-frontman Alex Callier is de ambassadeur van de organisatie. Voedsaam spoort voedseloverschotten op bij veilingen en grootwarenhuizen, haalt ze bij hen op, stockeert ze in het depot en distribueert ze naar verscheidene partners in het Waasland. Deze partner-vzw’s en -OCMW’s bezorgen deze voeding bij de gezinnen die ze ondersteunen en begeleiden. De coördinatie van VoedSaam verloopt vanuit de kantoren van Interwaas in Sint-Niklaas, het voedseldepot is gevestigd aan Kringwinkel Den Azalee aan de Krijgsbaan in Temse.