Hulpdiensten rukken massaal uit voor brandmelding in flatgebouw JVS/PKM

25 januari 2020

10u13 0 Sint-Niklaas De hulpdiensten zijn zaterdagochtend massaal uitgerukt naar een flatgebouw in het Koningin Fabiolapark in Sint-Niklaas.

Rond 8 uur belde een man de hulpdiensten met de melding dat het zestien verdiepingen tellende gebouw vol rook hing en dat er een brandalarm afging. Er werd niks aan het toeval uitgelaten. Heel wat brandweer- en politieploegen en een ziekenwagen gingen ter plaatse. Al snel bleek echter dat er niet veel aan de hand was. Een verwarde man had een poederblustoestel leeggespoten. Het poeder zorgde voor een stofwolk die als rook aanzien werd. Van een brand was geen sprake. Er waren dan ook geen evacuaties nodig en de brandweer kon na vijf minuten alweer inpakken. De verwarde man werd wel meegenomen door de ziekenwagen.