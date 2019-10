Hulpdiensten houden rampoefening met bus vol scholieren Kristof Pieters

24 oktober 2019

20u41 0 Sint-Niklaas Aan Patershoek (N403) heeft donderdagavond een grootschalige provinciale rampoefening plaatsgevonden. Daarbij werd een zwaar ongeval met een bus vol scholieren gesimuleerd.

De rampoefening ging niet onopgemerkt voorbij, want in volle avondspits werd donderdagavond de drukke gewestweg tussen Sint-Niklaas en Stekene voor alle verkeer afgesloten. Volgens het scenario was er een lijnbus vol scholieren frontaal op een vrachtwagen gebotst die potentieel gevaarlijke stoffen vervoerde. “We hebben vooraf de buurt verwittigd via een bewonersbrief”, zegt Nils Stevens, deskundige noodplanning van de stad Sint-Niklaas. “Om de oefening zo echt mogelijk te maken, werkten we samen met de school Sint-Carolus. Zo’n 72 leerlingen hebben zich vrijgemaakt om mee te werken. Daarnaast konden we beroep doen op vrijwilligers van het Rode Kruis om de zwaargewonde slachtoffers te spelen.”

De oefening was een samenwerking tussen de provinciale diensten, het stadsbestuur, de brandweerzone Waasland, de politie Sint-Niklaas en de medische diensten. Bij de oefening werden onder meer noodprocedures en communicatiesystemen getest. “En we hebben het de hulpdiensten niet makkelijk gemaakt”, vervolgt Stevens. “De lading van de vrachtwagen was niet erg duidelijk aangegeven zodat de manschappen aanvankelijk niet wisten om welke producten het precies ging.”

De evaluatie van de oefening zal later gemaakt worden. Het verkeer in het stadscentrum ondervond wel flink wat hinder. Doordat er ook op verschillende plaatsen zoals de N41 wegenwerken zijn, was het in de omliggende straten aanschuiven.