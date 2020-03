Huisartsenwachtpost Waasland overspoeld met oproepen: “Vragen begrip voor de wachttijden” Joris Vergauwen

14 maart 2020

19u36 176 Sint-Niklaas De huisartsenwachtpost Waasland wordt zaterdag overspoeld met telefoonoproepen. De wachtpost vraagt begrip voor de wachttijden en probeert zondag extra mensen in te zetten om het groot aantal oproepen te kunnen verwerken. Enkele tientallen mensen met symptomen van het coronavirus zijn zaterdag doorverwezen naar de tijdelijke COVID-19-huisartsenwachtpost. Intussen vraagt het AZ Nikolaas om nogmaals duidelijk de maatregelen van het ziekenhuisnoodplan bekend te maken in onze regio.

De telefoonlijnen van de huisartsenwachtpost Waasland ondervinden al een hele dag hinder door het zeer hoge aantal oproepen. “We krijgen zaterdag gigantisch veel oproepen binnen”, meldt dokter Jan Van Beveren van de Huisartsenkoepel Waasland. Al de hele dag moeten mensen geduld hebben om een medewerker van de huisartsenwachtpost aan de lijn te krijgen. “We hebben drie lijnen die continu bemand zijn. Maar een gesprek is niet afgehandeld op een minuut. Vaak duren gesprekken tot drie minuten, om goed de situatie te kunnen inschatten, waardoor de wachttijden oplopen. We vragen om begrip en proberen zondag extra mensen in te schakelen”, aldus dokter Van Beveren.

Nieuwe COVID-19 huisartsenwachtpost

Vanaf zaterdag moeten patiënten uit het Waasland verplicht eerst naar het centraal oproepnummer 03/361.03.61 bellen. Rechtstreeks naar de spoed gaan van AZ Nikolaas kan niet meer. Met de medewerkers van de huisartsenwachtpost wordt telefonisch overleg gepleegd, waarna er een afspraak wordt gemaakt.

Wie met symptomen van het coronavirus kampt, krijgt een afspraak in de nieuwe, tijdelijke COVID-19 huisartsenwachtpost aan de Hospitaalstraat in Sint-Niklaas, op de parking van de spoed van AZ Nikolaas. Mensen met andere klachten krijgen een afspraak met een dokter in de gewone wachtpost aan de Prinses Josephine Charlottelaan in Sint-Niklaas. De wachtposten in Beveren en Sint-Gillis-Waas zijn tijdelijk gesloten.

Bedoeling is om verdere besmettingen te vermijden. “We willen zieke mensen scheiden van niet-zieke mensen. Wie symptomen heeft van een coronabesmetting kunnen we niet samen in een wachtzaal zetten met mensen die een verstuikte enkel hebben. Wie maar de minste klacht heeft over een infectie wordt doorverwezen naar de COVID-19-wachtpost.”

“Blijf weg van ouderen en risicogroepen“

Zaterdag zijn al enkele tientallen mensen doorverwezen naar die COVID-19-huisartsenwachtpost. “Daar gaan we meteen over tot een behandeling, met een controle en onmiddellijk ook medicatie. Wie symptomen heeft, wordt naar huis gestuurd en moet in isolatie. Enkel zwaar zieke mensen krijgen een verdere screening. We kunnen niet iedereen testen, alleen de zware gevallen en de zorgverleners.”

Het aantal besmettingen neemt in het Waasland toe, zo blijkt ook zaterdag weer. “Het aantal loopt gelijk met andere regio’s in ons land”, aldus dokter Van Beveren. “Ik wil bij deze nog heel graag een oproep doen aan de bevolking: het is superbelangrijk om weg te blijven van oudere mensen en risicogroepen als diabetici en mensen met hart-, long- of nieraandoeningen. Jonge kinderen en jongvolwassenen moeten écht uit hun buurt blijven. Ik kan niet genoeg het belang daarvan benadrukken.”

AZ Nikolaas: ziekenhuisnoodplan

Het AZ Nikolaas vraagt intussen om nogmaals de bijkomende maatregelen bekend te maken die de overheid heeft uitgevaardigd in het kader van het ziekenhuisnoodplan. Die gelden vanaf zaterdag.

* Alle bezoek in het ziekenhuis wordt verboden, behalve één of beide ouders van kinderen van minder dan 18 jaar die op pediatrie, materniteit of neonatologie liggen, onmiddellijke naasten van personen die in kritieke of eindelevensfase zijn en de begeleiding bij noodzakelijke consultaties of onderzoeken door maximum 1 (vertrouwens)persoon.

* Alle uitstelbare consultaties, onderzoeken en ingrepen worden geannuleerd. AZ Nikolaas zal de patiënten die hierdoor worden gevat zélf contacteren. Alle dringende en noodzakelijke consultaties, onderzoeken en ingrepen blijven wél gebeuren. Ook alle lopende levensnoodzakelijke therapieën (vb. chemotherapie, dialyse,...) worden voortgezet.

Meer info bij AZ Nikolaas op het nummer 03/760.60.60