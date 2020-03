Huisartsenkoepel Waasland laat medische hulpposten installeren: “Dit is voorzorgsmaatregel, voorlopig geen grote uitval bij huisartsen” Kristof Pieters

27 maart 2020

15u22 0 Waasland In zeven gemeenten in onze regio is de voorbije week een medische hulppost geïnstalleerd op vraag van de Huisartsenkoepel Waasland. Er worden vooral sporthallen ingezet omdat de kleedkamers vrij makkelijk kunnen omgevormd worden tot dokterskabinetten. “Het gaat om een voorzorgsmaatregel”, benadrukt voorzitter Jan Van Beveren. “Pas als de helft van de huisartsen zou uitvallen door ziekte, worden deze posten ook effectief ingezet.”

De huisartsen in onze regio zitten momenteel in fase 2 van de noodprocedure. Dit wil zeggen dat patiënten nog altijd op het kabinet van hun huisarts ontvangen worden maar wel enkel op afspraak. Wie zich telefonisch aanmeldt met symptomen van corona zoals hoge koorts en hoesten wordt doorgestuurd naar een speciale corona-wachtpost op de campus van het AZ Nikolaas. Zo kunnen huisartsen hun eigen praktijk zo steriel mogelijk houden om andere patiënten veilige te kunnen ontvangen.

Op vraag van de Huisartsenkoepel Waasland zijn de zeven gemeenten in het werkingsgebied wel al gestart met de voorbereiding van fase 3 van de noodprocedure. “Maar ik betwijfel sterk dat het zover zal komen”, benadrukt voorzitter Jan Van Beveren, huisarts in Sint-Niklaas. “Het gaat om een voorzorgsmaatregel omdat er toch wel een hele logistiek in gang gezet moet worden. Vorige week hebben we de opdracht gegeven en normaal gezien moet elke gemeente nu klaar zijn. Er worden vooral sporthallen ingezet omdat die momenteel toch niet gebruikt worden en de kleedkamers vrij makkelijk kunnen omgevormd worden tot dokterskabinetten. Het nodige materiaal staat nu klaar en in geval van nood kunnen we de medische hulpposten meteen inzetten.”

Preventieve maatregel

Dokter Van Beveren benadrukt dat het om een preventieve maatregel gaat. “We gaan pas naar deze fase als de helft van de huisartsen door ziekte zou uitvallen en voorlopig is daar geen sprake van. De kans is dus klein dat we deze hulpposten nodig gaan hebben. Als we ze toch moeten inzetten, zal het enkel zijn voor mensen met medische klachten die niet gerelateerd zijn aan COVID-19. Noem het een soort gemeentelijke wachtpost. Want zelfs in coronatijden zijn er mensen die hun enkel verzwikken of in hun vinger snijden.”

De medische hulpposten zijn ingericht in Sint-Niklaas, Beveren, Temse, Kruibeke, Sint-Gillis-Waas, Stekene en Waasmunster die onder de Huisartsenkoepel Waasland vallen. Er worden vooral sporthallen ingezet zoals De Witte Molen in Sint-Niklaas en sporthal Temsica in Temse. “Alle materiaal staat klaar voor het geval dit nodig is”, zegt Bob De Ryck, ambtenaar noodplanning in Temse. “In elke kleedkamer kan een onderzoekstafel geplaatst worden en een pc. Er is ook een onthaalruimte waar patiënten op afroep dan bij de dokter kunnen komen. We hadden het scenario van een pandemie hier ooit al geoefend. We zijn dus paraat maar hopen natuurlijk dat het niet nodig zal zijn.”

Dokters blijven beschikbaar

De Huisartsenkring Waasland wil ook nog eens een oproep doen naar de bevolking om niet nodeloos lang te wachten vooraleer een dokter te raadplegen. “We stellen namelijk vast dat we abnormaal weinig patiënten zien voor zaken die niks met corona te maken hebben. We willen nog eens benadrukken dat onze kabinetten nog altijd open zijn mits een telefonische afspraak. Dat mag niet de bedoeling zijn! Wij blijven beschikbaar voor reguliere zorgen: blijf dus niet rondlopen met een wonde, een blaasontsteking, enz.”