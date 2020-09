Houten elektriciteitspaal legt het loodje en valt op vrachtwagen Kristof Pieters

18 september 2020

10u25 0 belsele De werkdag van een vrachtwagenchauffeur begon vrijdagochtend in mineur toen er een houten elektriciteitspaal op zijn truck belandde. De schade bleef gelukkig beperkt.

De man kwam met zijn vrachtwagen op een bouwwerf in de Waterschootstraat in Belsele een puincontainer optrekken. Hij parkeerde zijn vrachtwagen even op de rijbaan om zich aan te melden. Toen hij enkele minuten later terug bij zijn truck kwam, lag er een elektriciteitspaal bovenop. De houten paal bleek onderaan rot te zijn en had het loodje gelegd. Gelukkig liep de vrachtwagen buiten een klein deukje geen schade op. Met een klein graafkraantje dat op de werf stond werd de paal wat opgelicht zodat de vrachtwagen vanonder de paal kon rijden. In afwachting van de komst van een interventieploeg van Fluvius bleef het kraantje als ‘steun’ voor de paal staan. Ook de brandweer kwam preventief ter plaatse. De waterschootstraat was een tijdlang afgesloten voor het verkeer.