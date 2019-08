Hopjenever uit het Waasland van Brouwerij Verhofstede: “Puur natuur, een borrel met traditie, volgens een oud familierecept” HLN kiest Hét Streekproduct 2019 Redactie

31 augustus 2019

07u01 0 Sint-Niklaas Een zuivere, zachte hopjenever, bereid volgens een oud familierecept en op basis van wilde hop die ze op het eigen erf oogsten. Daar pakt Brouwerij Verhofstede uit Nieuwkerken al sinds 1961 mee uit. “Om zeker te zijn van de kwaliteit, kweken we onze eigen wilde hop, hier op ons terrein”, zegt Maria Verhofstede.

Op het mooie domein waar Brouwerij Verhofstede gevestigd is, lijkt de tijd wat stil te staan. De ambachtelijke familiebrouwerij waakt er over de tradities. Al sinds 1885 wordt op die plek gebrouwen, eerst bieren van hoge gisting, maar na de Tweede Wereldoorlog gooide de familie het roer om en werd het een artisanale jenever- en likeurfabriek. Vandaag telt Brouwerij Verhofstede 21 verschillende soorten dranken: vijf kruidendranken, twee gins, acht likeuren, een brandy, een negroni en vier jenevers.

Arbeidsintensief

Met de hopjenever, die erkend is als streekproduct, proef je als het ware de traditie van de brouwerij. Deze jenever bestaat ondertussen bijna zestig jaar. “In 1961 zijn we begonnen met deze hopjenever. Het is een bijzondere drank, heel eigen aan onze brouwerij. We gebruiken wilde hop die op ons domein groeit. In september wordt die geoogst. Dat is een arbeidsintensieve bezigheid, maar daarmee zijn we wel al decennialang zeker van de beste kwaliteit. Die hop is honderd procent biologisch geteeld, daar komt niks aan te pas. Die wilde hop wordt rijp geplukt en gekookt om te verwerken tot jenever. Ons eigen hopextract en de graanalcohol vormen deze bijzondere hopjenever, die heel erg gesmaakt wordt in het Waasland, maar ook ver daarbuiten. Het is puur natuur, een borrel met traditie, volgens een oud familierecept”, klinkt het bij de familie Verhofstede.

Populariteit

De hopjenever bevat 35 procent alcohol, maar heeft een hele zachte smaak. “Enerzijds hebben we in onze brouwerij ons eigen water, dat we oppompen. In combinatie met de alcohol geeft dat een zachte en fluwelen smaak. Maar er leeft ook een verkeerd idee dat sterkere dranken ook een scherpe en branderige smaak hebben. Dat klopt niet. Mensen zijn dat gewoon, maar als een sterke drank brandt, wijst dat vooral op een gebrek aan kwaliteit”, gaat Maria verder.

Er leeft een verkeerd idee dat sterkere dranken ook een scherpe en branderige smaak hebben. Als een sterke drank brandt, wijst dat vooral op een gebrek aan kwaliteit Maria Verhofstede

Sinds 2013 is hopjenever uit het Waasland officieel een streekproduct. “En dat is fijn, want het biedt blijvende aandacht voor deze bijzondere drank. Bovendien wordt onze jenever door de populariteit van gin ook toegankelijker. Gin is namelijk het jongere broertje van de jenever. België is ook altijd een jeneverland geweest, naast bier, wat soms wel eens vergeten wordt. Op evenementen schenken we ook een cocktail op basis van onze hopjenever, met een scheutje tonic en ijs. Een bijzondere en frisse lekkernij.”

