Hooverphonic geeft benefietoptreden in De Casino JVS

18 december 2019

10u45 16 Sint-Niklaas Op dinsdag 18 februari speelt Hooverphonic op een benefietshow van Lions Club Waasmunster Scaldiana, in De Casino in Sint-Niklaas.

Al voor de 27ste keer organiseert Lions Club Waasmunster Scaldiana een evenement voor het goede doel. De opbrengst gaat naar verscheidene sociale projecten, zoals de Jonathanschool, vzw Morgenster, vzw Hachiko, Vlos, de Sociale Kruidenier, Tehuis Lia, Make-a-Wish en Hippofarm Waasmunster. Telkens is een belangrijk deel voor projecten uit de eigen regio.

Deze keer heeft Lions Waasmunster Scaldiana niemand minder dan Hooverphonic kunnen strikken. De Sint-Niklase band, die in mei op het Eurovisiesongfestival staat, speelt op dinsdag 18 februari de benefietshow in De Casino. Tickets zijn vanaf 7 januari beschikbaar via www.decasino.be.