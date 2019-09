Hogeschool Odisee viert 5-jarig bestaan met nieuwe huisstijl JVS

16 september 2019

14u47 0 Sint-Niklaas Hogeschool Odisee heeft een nieuwe huisstijl en noemt zich voortaan een ‘co-hogeschool’. Op de Grote Markt in Sint-Niklaas heeft de hogeschool maandagmiddag die vernieuwingen in de kijker gezet.

Hogeschool Odisee telt 10.000 studenten in 6 campussen, waaronder die van Sint-Niklaas. Alle campussen krijgen momenteel een nieuwe look, met een nieuw logo en een nieuwe visie. Odisee omschrijft zich voortaan als een ‘co-hogeschool’, naar ‘cocreatie’. “We willen in een zo nauw mogelijke samenwerking tussen studenten, docenten, bedrijven en andere partners jonge én volwassen mensen klaarstomen voor de steeds sneller evoluerende maatschappij”, klinkt het. “We gaan in tegen individualisering. Samen staan we sterker. Onze hogeschool moet een hechte gemeenschap zijn.”

Hogeschool Odisee ontstond precies vijf jaar geleden, toen Hogeschool-Universiteit Brussel (HUB) en de Oost-Vlaamse hogescholengroep KAHO Sint-Lieven samengingen. Bij deze vijfde verjaardag horen een nieuw logo en huisstijl, wat maandagmiddag in de kijker werd gezet op de Grote Markt in Sint-Niklaas. De nieuwe lichting onderwijsstudenten kreeg er een picknick, waarbij ook de nieuwe huisstijl werd gelanceerd.