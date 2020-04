Hogeschool Odisee organiseert voor het eerst virtuele infodag Joris Vergauwen

20 april 2020

20u34 0 Sint-Niklaas Hogeschool Odisee in Sint-Niklaas biedt voor het eerst een virtuele infodag aan. Die vindt plaats op zaterdag 25 april van 10 tot 14 uur.

Nu de klassieke infodagen en openlesdagen wegvallen, wil Odisee een waardig alternatief aanbieden voor laatstejaars van het secundair onderwijs en volwassenen die een hogeschoolopleiding willen volgen. Zij zullen op 25 april virtueel alle campussen kunnen bezoeken, ook de campus in Sint-Niklaas. Via chat kunnen ze al hun vragen stellen aan docenten en studenten, online lessen volgen, cursussen inkijken en nog veel meer.

Daarvoor heeft Odisee een nieuw webplatform gebouwd, dat zo goed mogelijk de fysieke ervaring van een infodag wil weergeven. “Laatstejaars zullen verwelkomd worden, naar de campus van hun keuze kunnen ‘gaan’, de opleiding kunnen kiezen en live praten met docenten en studenten. Ook voor algemeen studieadvies, studentenvoorzieningen en inschrijvingen is er in live informatieverstrekking voorzien”, aldus Catherine Decraene van Odisee. “Op die manier willen we iedereen zo goed mogelijk begeleiden bij hun studiekeuze, alsof ze écht op onze campussen zouden rondlopen. We voorzien ‘virtual tours’ door onze campussen, zodat ze van het campusgevoel kunnen proeven. We halen alles uit de kast, wat mensen en middelen betreft.”

De virtuele infodag van hogeschool Odisee vindt plaats op zaterdag 25 april van 10 tot 14 uur.

Alle info: www.odisee.be/infodag