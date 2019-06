Hogechool zet honden in om examenstress tegen te gaan: “Knuffelen met honden zorgt voor ontspanning in drukke periode” JVS

03 juni 2019

13u02 0 Sint-Niklaas Hogeschool Odisee zet knuffelhonden in op de campus in Sint-Niklaas. Dat moet studenten even afleiding en ontspanning bezorgen in de drukke examenperiode. “Zo hopen we de stress bij onze studenten te verlagen”, klinkt het.

Op de campus Waas van hogeschool Odisee in Sint-Niklaas is de examenperiode begonnen. Nog tot eind juni zijn de studenten volledig gefocust op blokken en examens afleggen. Om hen even wat ontspanning te bieden, schakelt de hogeschool knuffelhonden in. Vanmorgen zorgden twee honden al voor afleiding en rust.

Stuvoplus, de dienst studentenvoorzieningen van de hogeschool, gaat daarvoor in zee met vzw AAP Animal Assisted Projects. “We laten enkele honden en hun begeleiders naar de campus komen. Het contact met de dieren zorgt voor een goed humeur en biedt ontspanning, doordat de stressgerelateerde hormonen in het lichaam afnemen. Kortom: we willen met deze actie onze studenten oppeppen om er tegenaan te gaan tijdens de examens, en tegelijk wijzen op het belang van voldoende ontspanning om stress tegen te gaan”, klinkt het.

Dierenzorg

De examenactie past ook binnen de opleiding Dierenzorg. Met het project ‘ZorgBeest’ zijn die studenten al bezig met het inzetten van honden in rust- en verzorgingstehuizen. “Dus leek het ons een mooie kans om dit open te trekken naar de studenten en hun stresserende examenperiode”, aldus Catherine Decraene van Odisee. “Het is echter even belangrijk dat we niet alleen over het welzijn van onze studenten waken, maar ook over dat van de dieren. Op die manier wordt het een mooi verlengstuk van het onderzoek in onze opleiding Dierenzorg.”

Voor studenten Tycho, Enya, Sarah en Axana, uit het eerste jaar Dierenzorg, blijkt het alvast een succesvol initiatief. “Het contact met dieren is echt wel ontspannend en vermindert de stress. We hebben net examen afgelegd. Dan is het extra fijn om even met deze honden bezig te zijn en nog niet meteen aan het volgende examen te moeten denken. Onze examenperiode duurt tot 17 juni. Dat is nog lang en ontspanning vinden, is niet altijd makkelijk. We proberen dat door te sporten, te wandelen en te eten. Of door te knuffelen met onze eigen honden natuurlijk!”