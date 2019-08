Hoge Bokstraat tijdelijk afgesloten op 31 augustus JVS

28 augustus 2019

10u56 1 Sint-Niklaas Op zaterdag 31 augustus wordt de rijbaan en de parkeerstrook hersteld in de Hoge Bokstraat, tussen huisnummers 168 en 198.

Tijdens de werken zaterdag is er geen doorgaand verkeer mogelijk in de Hoge Bokstraat. Er is een omleiding gepland via Vlyminckhoek, Kleibeekstraat, Plezantstraat, Guido Gezellelaan en Leon Scheerderslaan. Fietsers en voetgangers hebben wel steeds vrije doorgang.