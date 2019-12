Hof ter Welle bouwt nieuw jeugdzorgcentrum aan Don Boscokerk JVS

06 december 2019

09u18 0 Sint-Niklaas Naast de Don Boscokerk in Sint-Niklaas zijn de werkzaamheden bezig voor de bouw van een nieuw jeugdzorgcentrum van de vzw Hof ter Welle uit Beveren.

De uitbreidingsplannen in Sint-Niklaas van Hof ter Welle worden concreet, met de bouw van een nieuw jeugdzorgcentrum aan de Magnolialaan. Dat krijgt een plaats naast de Don Boscokerk, waar vroeger de pastorie stond. Onlangs werd daar ook symbolisch een magnolia geplant, in plaats van een eerste steen gelegd, door de burgemeesters van Sint-Niklaas en Beveren.

Hof ter Welle is een Beverse organisatie, die in de buurgemeente over een tehuis beschikt waar kinderen en jongeren uit problematische thuissituaties begeleid wonen. Daarnaast heeft het ook Dagcentrum Triangel, waar het kinderen na schooltijd en tijdens de schoolvakanties opvangt. En in contextteams biedt Hof ter Welle intensieve begeleiding aan gezinnen aan met opvoedingsproblemen.

In Sint-Niklaas brengt Hof ter Welle de administratie van dagcentrum Triangel en de contextteams onder. In de nieuwbouw zal ook plaats zijn voor naschoolse opvang en huiswerkbegeleiding. Voor de organisatie is deze nieuwbouw mogelijk met de steun van beide gemeenten. De grond werd ter beschikking gesteld door de stad, die ook een renteloze lening gaf aan Hof ter Welle. Het nieuwe gebouw moet eind 2020 klaar zijn.