Hinder in Lodewijk De Meesterstraat door opstellen van kraan JVS

25 oktober 2019

23u46 0 Sint-Niklaas Op maandag 28 en donderdag 31 oktober wordt er een kraan opgesteld in het begin van de Lodewijk De Meesterstraat. De straat wordt dan telkens afgesloten voor doorgaand verkeer, tussen 7 en 12 uur.

Op twee dagen in de herfstvakantie is er verkeershinder in de Lodewijk De Meesterstraat. Er wordt een kraan opgesteld om prefabelementen aan te voeren voor een bouwproject, aan het begin van de straat. Dat gebeurt op maandag 28 en donderdag 31 oktober.

De Lodewijk De Meesterstraat wordt plaatselijk afgesloten voor doorgaand verkeer, telkens tussen 7 en 12 uur. Tussen Hospitaalstraat en Sint-Vincentiusstraat wordt tijdelijk dubbele rijrichting ingevoerd. De woningen in de Lodewijk De Meesterstraat blijven zo steeds bereikbaar vanaf de Hospitaalstraat of vanaf de Sint-Vincentiusstraat.

In de Lamstraat, tussen Azalealaan en Lodewijk De Meesterstraat, wordt de rijrichting gedraaid, richting Lodewijk De Meesterstraat. Voetgangers en fietsers krijgen altijd vrije doorgang aan de werfzone.