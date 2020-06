Hijskraan verhuist iconische legertank van ’t Amerikaantje: “Gevaarte weegt 52 ton” Yannick De Spiegeleir

04 juni 2020

10u03 30 Sint-Niklaas De Lokerse industriebouwer BC-Construct heeft de iconische legertank van stockwinkel ’t Amerikaantje in Belsele deze ochtend verplaatst. Een spectaculair zicht, want om de tank te transporteren was er een 130-tons hijskraan nodig.



Aan de winkelomgeving gebeuren werken en de tank verplaatst nu naar zijn definitieve plek.

De legertank zelf weegt maar liefst 52 ton. “Dat is het equivalent van 10 volwassen Afrikaanse olifanten”, zegt Cindy Verstraete, zaakvoerster van BC-Construct. “We gebruiken regelmatig hijskranen, maar het is de eerste keer in onze carrière dat we een hijskraan van dat kaliber inzetten voor het verplaatsen van een legertank. Om een reguliere staalstructuur neer te poten gebruiken we een 30- tot 80-tons hijskraan.”

De legertank zelf is een Britse Chieftaintank uit 1972. De vader van de huidige eigenaar kocht de tank voor de eeuwwisseling en liet hem transporteren vanuit het Verenigd Koninkrijk. “De legertank heeft nog dienstgedaan in de Golfoorlogen, vandaar ook de zandkleur”, vertelt Frederik Vlassenbroeck, eigenaar van ’t Amerikaantje.

Ondertussen prijkt de legertank al enkele decennia voor de winkel van ’t Amerikaantje op de Lokerse Baan in Sint-Niklaas. En het iconische stuk zal daar nog een hele poos blijven. “Het is ons uithangbord, dus ondanks de verzoeken, verkopen we het niet. Mijn vader zou het ook niet willen”, zegt Vlassenbroeck.

De totaal vernieuwde winkel van ’t Amerikaantje opent normaal gezien in eind augustus. Daarna gebeuren er nog afwerkingswerken en in oktober zal het totale project afgerond zijn.