Hevige wind zorgt op tal van plaatsen voor omgewaaide bomen Kristof Pieters

05 juli 2020

22u23 1 Waasland Hevige windstoten hebben er zondag voor gezorgd dat er op een aantal plaatsen bomen omwaaiden. Onder meer in de Bosstraat in Belsele ging rond 18.45 uur een stevige eik tegen de vlakte die de hele weg versperde.

De brandweer had in de Bosstraat ongeveer een halfuurtje werk om de weg opnieuw vrij te maken. De boom viel omver door de hevige wind, maar bleek al enorm aangetast te zijn door wortelrot door de droogte van de afgelopen tijd. De afsluiting van de overburen raakte beschadigd.

In de Beeldstraat in Sint-Niklaas waaiden enkele fijnsparren om. Het ging om zieke exemplaren die aangetast waren door de letterzetter, dat is een kleine kever die de laatste jaren een slagveld aanricht in het bestand van de fijnsparren. De brandweer verwijderde de bomen.

Ook in de Laarstraat in Sint-Gillis-Waas versperde en boom de rijbaan en moest de brandweer ter plaatse komen om de rijbaan vrij te maken.

En in de Nieuwe Veldstraat in Kruibeke waaide een grote tak uit een boom. De tak bleef op enkele elektriciteitskabels hangen. De brandweer moest met een ladderwagen ter plaatse komen om de tak te verwijderen.