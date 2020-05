Het ‘nieuwe’ schooljaar is begonnen: nooit eerder zo’n vreemde afsluiter voor laatstejaars secundair Joris Vergauwen

15 mei 2020

15u58 1 Sint-Niklaas Naar school in coronatijden: dat is weer even wennen. Ook in het Sint-Jozef-Klein-Seminarie in Sint-Niklaas is het ‘nieuwe’ schooljaar vrijdag begonnen. In het hele secundair komen alleen de zesdejaars naar school, in twee groepen elk twee dagen per week. Van 8.30 tot 13 uur blijven ze in hun klas. Op de grote speelplaats zijn alleen de geluiden te horen van de groepjes kinderen uit de lagere school.

In het secundair van het College werden vrijdag slechts 90 leerlingen verwacht voor de eerste schooldag in negen weken. Normaal zijn er dat meer dan 1.100. De helft van de zesdejaars begon aan wat nog rest van het schooljaar. De andere helft volgt maandag. Zo wisselen ze elkaar dagelijks af, zodat elke groep zesdejaars twee keer per week vijf lesuren naar school kan, van 8.30 tot 13 uur.

Wat ooit een doodnormale schooldag leek, is intussen bijna een verre herinnering. De groep jongeren die straks afzwaait op het College en naar de universiteit of hogeschool trekt, heeft op vrijdag 13 maart wel nog de laatste honderd dagen kunnen vieren. Deze lichting laatstejaars krijgt meteen de meest bevreemdende laatste honderd dagen ooit voorgeschoteld.

De zesdejaars komen ‘s morgens via de Stationsstraat de school binnen en gaan rechtstreeks naar hun klas. Daar blijven ze ook met hun kleine groep tot de schooldag na vijf lesuren voorbij is. Hun korte pauzes besteden ze ín de klas. Iedereen draagt een mondmasker en houdt afstand. De leerkracht draagt een gezichtsscherm, als ze verder dan twee meter van de leerlingen blijft en er een obstakel tussen hen in staat. Surreëel is het, maar ook dit zal allicht wel weer wennen na een tijdje. De leerkracht Frans gaat onverstoorbaar verder. Franse grammatica van achter een gezichtsscherm, op een dag in de coronalente van 2020.

In alle scholen was het een hele voorbereiding om de heropstart in goeie banen te leiden, ook in het College. “Organisatorisch was het heel veel werk, maar nu loopt het heel vlot. Iedereen kent de taken en weet wat er verwacht wordt. We betreuren het wel dat in het secundair alleen de zesdejaars naar school mogen komen. Die jongeren zijn eigenlijk al heel goed bezig met het afstandsonderwijs. De eerstejaars hebben er veel meer nood aan”, stelt algemeen directeur Bernard Jadoul.

Voor het internaat van het Sint-Jozef-Klein-Seminarie, waar 70 leerlingen vanaf 10 jaar verblijven uit de scholengemeenschap Sint-Nicolaas, is de situatie nog steeds moeilijk. Het is het enige internaat in het Waasland, maar er kunnen op dit moment maar tien leerlingen terecht. “De overheid heeft traag ingespeeld op de situatie en richtlijnen werden continu veranderd. Het gevolg is dat we nu maar één ‘familie’ van 10 leerlingen kunnen opvangen in het internaat. Om naar een tweede familie van tien te gaan, hebben we zeker twee weken voorbereiding nodig. De regels zijn heel strikt en het vergt veel aanpassingen.”

“Dit is ons speelkot”

In de lagere school van het College zijn vrijdag 180 van de 400 leerlingen weer naar de les mogen gaan. Zij starten in shiften aan hun schooldag: het eerste leerjaar om half 9, het tweede om kwart voor 9 en het zesde om 9 uur. De klasgroepen zijn verdeeld over dubbel zoveel klasruimtes nu. De eerste- en tweedejaars krijgen een volledige schooldag, de zesdejaars een halve dag. De opvang op school wordt niet zo zwaar belast als gevreesd. “We zijn heel dankbaar dat de meeste ouders zelf voor een oplossing zorgen.” En als het speeltijd is voor de kinderen gaan ze elk naar een afgescheiden deel op de speelplaats. Of zoals een leerkracht het hen duidelijk maakte: “Kinderen, dit is óns speelkot de komende weken!”