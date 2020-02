Het Land van Waas in oude kaarten: expo nog tot september in Mercatormuseum JVS

16 februari 2020

20u19 0 Sint-Niklaas Nog tot september loopt in het Mercatormuseum de expo ‘Het Land van Waas in oude kaarten’.

Liefhebbers van cartografie en van de Wase geschiedenis kunnen hun hart ophalen in het Mercatormuseum. Daar is de expo ‘Het Land van Waas in oude kaarten’ geopend. De Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas heeft uit haar archief een reeks unieke oude kaarten opgediept. Onder meer te ontdekken: kaarten van inpolderingen, grenzen, bewoning en eigendomsverhoudingen, het wegennet, rivieren en kanalen tot forten, linies en oorlogen. “We tonen gedrukte kaarten, unieke kaarten in handschrift en kaartboeken van bekende en minder bekende cartografen en landmeters. En we zetten uiteraard de aanwinsten van het voorbije decennium in de kijker”, schetst Eddy Maes van de Oudheidkundige Kring.

In het museumcafé wordt speciaal voor deze expo het Sinpalsken geserveerd, van de meesterbrouwers De Cock uit Sint-Pauwels.

De expo is te bezichtigen van dinsdag tot vrijdag van 13.30 tot 17 uur, op zaterdag van 13 tot 17 uur en op zondag van 11 tot 17 uur.

Info: www.musea.sint-niklaas.be