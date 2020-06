Het grootste terras van heel Sint-Niklaas: veel goesting in de zomer bij zomerbar Café Congé Joris Vergauwen

19u38 0 Sint-Niklaas Bij zomerbar Café Congé kijkt men reikhalzend uit naar de zomer. De richtlijnen volgen, is er geen grote opdracht. Ruimte is er immers genoeg op de site van Forum Da Vinci aan de Parklaan. De zomerbar heeft zowaar het grootste terras van Sint-Niklaas.

“Het zijn rare, frustrerende en stresserende tijden geweest, dus voor mij en voor nog heel veel collega’s komt dit nieuws bevrijdend”, vertelt Jo Van Bockstal, uitbater van zomerbar Café Congé aan de Parklaan en Bar Marcel op het Regentieplein. “Voor Café Congé, dat opent op vrijdag 26 juni, hadden we al gewerkt aan een paar scenario’s. Het ziet er nu eigenlijk goed uit, zeker omdat er tien mensen per tafel mogen. Dat is heel belangrijk. Wellicht komt er nog een verdere versoepeling in de zomer, dus voor Café Congé zijn de richtlijnen zeker niet dramatisch.”

Al voor het tiende jaar neemt de zomerbar de koer en het grasveld van Forum Da Vinci in. Het is als het ware één groot terras van vele honderden vierkante meters groot. “We hebben veel ruimte en mogelijkheden. In het eetgedeelte onder de luifel hebben we normaal gezien plaats voor 240 gasten aan 60 tafels. We kunnen allicht met dezelfde capaciteit werken, met hoogstens een terugval van 10 procent. We gaan de tafelzones met tape op de vloer afbakenen. En daarnaast hebben we natuurlijk het grasplein waar nog veel ruimte is. We hebben nog drie weken tijd om alles voor te bereiden, maar we zijn er zeker klaar voor. En als bezoekers binnenkomen, moeten ze altijd door een lange gang. Die zullen we nu inrichten met al het nodige. Noem het gerust de ‘wasstraat’.”

Het grootste terras van Sint-Niklaas zullen sommigen hem wel benijden. “Maar dat is iets dat je opbouwt, al tien jaar. Bovendien vind ik dat je als horeca-ondernemer net op dit moment optimistisch en creatief moet omspringen met de situatie. Het stadsbestuur benadert voorstellen vanuit de horeca heel positief.”