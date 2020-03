Herinrichting Omloopdreef wordt hervat Joris Vergauwen

31 maart 2020

09u53 0 Sint-Niklaas De herinrichting van de Omloopdreef in Belsele is hervat. Er komen twee betonnen stroken, in de plaats van de met putten gevulde, onverharde dreef.

De Omloopdreef is de verbinding tussen de Hoge Bokstraat en de Moortelhoekstraat. Het is grotendeels een onverharde verbinding, waar doorgaand autoverkeer werd geweerd door de inzet van een afsluiting met betonblokken. Voor fietsers is het wel een aantrekkelijke snelle verbinding tussen Sint-Niklaas en Belsele. Alleen lag de Omloopdreef er in het onverharde gedeelte vaak heel slecht bij, bezaaid met putten.

De stad geeft de Omloopdreef nu een compleet nieuw uitzicht. Een aannemer is er bezig met de aanleg van twee betonstroken. De werken zijn hervat nadat ze om de welbekende reden even stil hebben gelegen. Arbeiders werken nu verder. “Met respect voor de afstandsregels natuurlijk”, aldus schepen voor Openbare Werken Carl Hanssens (N-VA). “De Omloopdreef krijgt een tweesporenpad in beton, wat resulteert in een comfortabelere fietsverbinding, een groener pad en minder onderhoud.”