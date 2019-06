Herdenking 75 jaar bevrijding Tweede Wereldoorlog: stad heeft groot najaarsprogramma in petto JVS

20 juni 2019

10u26 0 Sint-Niklaas Op 9 september 1944 werd Sint-Niklaas bevrijd. Dat gaat 75 jaar later niet onopgemerkt voorbij. De stad heeft een uitgebreid programma klaar voor de herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog in de Wase hoofdstad. Dat loopt vanaf de Vredefeesten in september tot in november.

De herdenking van 100 jaar Wereldoorlog I is nog maar net achter de rug en binnenkort volgt al de herdenking van het einde van Wereldoorlog II. Sint-Niklaas werd op 9 september 1944 door de Britten en Polen bevrijd. “Die datum staat in het collectieve geheugen van de stad gegrift. Het einde van de Tweede Wereldoorlog werd pas in mei 1945 bezegeld. Daarom bestaat de herdenking in Sint-Niklaas uit een tweeluik. Dit najaar blikken we terug op de bevrijding van de stad. In mei 2020 gedenken we het einde van de oorlog, maar ook het vreselijke bombardement van 17 mei 1940, dan precies 80 jaar geleden, waarbij de Gasmeterstraat en Kroonmolenstraat werden getroffen en tientallen vluchtelingen uit Breda om het leven kwamen”, aldus burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA).

Voor de herdenking van de bevrijding is er ook belangstelling van de Britse en Poolse ambassades. In Sint-Niklaas is de naam van de Poolse generaal Stanislaw Maczek bovendien vereeuwigd in een straatnaam.

Het herdenkingsprogramma start bij de Vredefeesten, die al bestaan sinds 1948 en aanvankelijk de ‘Bevrijdingsfeesten’ heetten. Het programma omvat onder meer een filmvoorstelling, een tentoonstelling, lezingen, wandelingen, vieringen en podiumvoorstellingen. Het kwam tot stand met verschillende partners en verenigingen. Daarbij worden ook thema’s als collaboratie, repressie, de dualiteit van de Poolse oorlogsbijdrage tot de Duitse bezetting aan bod. Er komt ook een internationale tentoonstelling naar Sint-Niklaas, die vorig jaar in Warschau en Gdansk te zien was, en die focust op de moedige strijd van de Eerste Poolse Pantserdivisie onder leiding van generaal Stanislaw Maczek.