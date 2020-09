Hemels eerbetoon aan zorgsector: 50 ballonvaarders nemen dit weekend 235 zorg- en hulpverleners mee tijdens ‘Respect’ Joris Vergauwen

03 september 2020

17u58 0 Sint-Niklaas Geen Vredefeesten dit weekend, maar wel ‘Respect’, een initiatief van de organisatoren van de ballonmeeting in Sint-Niklaas om de zorg- en hulpverleners te bedanken. Liefst 235 mensen uit de zorgsector vliegen mee met vijftig ballons, op zaterdag en zondag.

Normaal gezien zouden dit weekend weer tienduizenden mensen afzakken naar Sint-Niklaas voor de Vredefeesten en Villa Pace, hét evenement van het jaar in de Wase hoofdstad. De internationale ballonmeeting is al decennialang dé blikvanger in het eerste weekend van september. Om de gekende reden blijft het dit jaar stil aan de grond, maar niet in de lucht. Zaterdag en zondag vindt immers ‘Respect’ plaats, een initiatief van de families Sax en Rosseneu, de organisatoren van de Sint-Niklase ballonmeeting tijdens de Vredefeesten, in samenwerking met de stad. Bedoeling is om mensen uit de zorgsector te bedanken, door hen dit weekend mee te nemen in een warmeluchtballon. Hulp- en zorgverleners uit het Waasland konden zich via hun werkgevers kandidaat stellen om als passagier mee te vliegen. In totaal 235 zorg- en hulpverleners mogen zich opmaken voor een tochtje door het Wase luchtruim. Liefst vijftig ballonvaarders zetten mee hun schouders onder dit mooie initiatief.

Bijzonder schouwspel

Er zijn acht opstijgterreinen in en rond Sint-Niklaas geselecteerd, waarop de ballons bijna gelijktijdig de lucht in gaan. Op die manier krijgt de Sint-Niklase en bij uitbreiding de Wase bevolking nog een bijzonder schouwspel voorgeschoteld, met een luchtruim vol ballonnen. “Jullie kunnen dit weekend niet naar de ballons, maar wij brengen de ballons naar jullie”, klinkt het bij de organisatie.

Als er zaterdagavond niet kan worden gevlogen, gebeurt dat zondagmorgen. En ook zondagavond is er een opstijgmoment gepland. De acht opstijgterreinen worden niet publiek bekendgemaakt. Bedoeling is om een volkstoeloop naar die plaatsen te vermijden.