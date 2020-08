Helft van chauffeurs geflitst bij controle in Gentstraat Kristof Pieters

18 augustus 2020

18u03 6 Sint-Niklaas De politie van Sint-Niklaas heeft maandag tussen 18.30 en 19.30 uur een snelheidscontrole uitgevoerd in de Gentstraat (zone 50 km/u). In totaal werden 90 voertuigen gecontroleerd. 42 bestuurders, bijna de helft dus, waren in overtreding.

De hoogst gemeten snelheid bedroeg 88 km/u. Deze bestuurder mag zich verwachten aan een boete van 185 euro.

In de nacht van maandag op dinsdag werd ook een mobiele BOB-controle gehouden. Daarbij rijden patrouilles rond over het hele grondgebied en werden chauffeurs gecontroleerd op alcohol en drugs. In totaal werden drie wagens gecontroleerd. Twee ademtesten waren ‘safe’. De derde chauffeur, een 34-jarige man, blies positief. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen.